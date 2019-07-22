Ankaragücü Yalçın Ayhan'la 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Sarı-lacivertli ekip, sözleşmesi sona eren başarılı ve tecrübeli futbolcusu Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
MKE Ankaragücü çatısı altında bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Yalçın Ayhan, “Hedefim bu sezon iyi bir performans sergileyerek Ankaragücü forması altında başarılı bir sezon geçirebilmek. Umuyorum ki taraftarımızın da desteği ile onlara bu yıl daha keyifli bir Ankaragücü izleteceğiz” ifadelerini kullandı.
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