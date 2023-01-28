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  4. Ankaralı Coşkun kimdir? Orhan Gencebay ve Neşet Ertaş'ın ustası Bayram Aracı'nın torunu Ankaralı Coşkun, Şarkılar Bizi Söyler'de!

Ankaralı Coşkun kimdir? Orhan Gencebay ve Neşet Ertaş'ın ustası Bayram Aracı'nın torunu Ankaralı Coşkun, Şarkılar Bizi Söyler'de!

28.01.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaralı Coşkun, bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programında Sibel Can, Hüsnü şenlendirici ve Hakan Altun'un konuğu olacak. Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta konsept Ankara Havası' olarak belirlendi. Ankaralı Coşkun, Orhan Gencebay ve Neşet Ertaş'ın ustası Bayram Aracı'nın torunudur. Ünlü şarkıcı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olması nedeniyle merak konusu oldu. Peki, Ankaralı Coşkun kimdir? İşte detaylar...

Ankaralı Coşkun kimdir? Orhan Gencebay ve Neşet Ertaş'ın ustası Bayram Aracı'nın torunu Ankaralı Coşkun, Şarkılar Bizi Söyler'de!

Ankaralı Coşkun, 28 Ocak 2023 Cumartesi günü Kanal D'de ekrana gelecek olan Şarkılar bizi Söyler programı nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çıkardığı "Vay Seni Vay Vay", "Yapmazdım – Pire", "Yalan mı – Ağır Abi", "Karaçalı", "Bana ne", "Ankara'nın Bağları" albüm ve şarkılarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı internette araştırılıyor. Peki, Ankaralı Coşkun kimdir? İşte, Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Ankaralı Coşkun hakkında merak edilenler..

Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu! 28 Ocak Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Ankara rüzgarı esecek!

ANKARALI COŞKUN KİMDİR?

Ankaralı Coşkun, 4 Nisan 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ankaralı Coşkun, Orhan Gencebay ve Neşet Ertaş'ın ustası olan Bayram Aracı'nın torunudur.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU ANKARALI COŞKUN'UN ŞARKI VE ALBÜMLERİ

Ankaralı Coşkun "Vay Seni Vay Vay", "Yapmazdım – Pire", "Yalan mı – Ağır Abi", "Karaçalı", "Bana ne", "Ankara'nın Bağları" albüm ve şarkılarla bilinmektedir.

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