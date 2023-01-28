Ankaralı Coşkun kimdir? Orhan Gencebay ve Neşet Ertaş'ın ustası Bayram Aracı'nın torunu Ankaralı Coşkun, Şarkılar Bizi Söyler'de!

Ankaralı Coşkun, 28 Ocak 2023 Cumartesi günü Kanal D'de ekrana gelecek olan Şarkılar bizi Söyler programı nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çıkardığı "Vay Seni Vay Vay", "Yapmazdım – Pire", "Yalan mı – Ağır Abi", "Karaçalı", "Bana ne", "Ankara'nın Bağları" albüm ve şarkılarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı internette araştırılıyor. Peki, Ankaralı Coşkun kimdir? İşte, Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Ankaralı Coşkun hakkında merak edilenler..

ANKARALI COŞKUN KİMDİR?

Ankaralı Coşkun, 4 Nisan 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ankaralı Coşkun, Orhan Gencebay ve Neşet Ertaş'ın ustası olan Bayram Aracı'nın torunudur.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU ANKARALI COŞKUN'UN ŞARKI VE ALBÜMLERİ

Ankaralı Coşkun "Vay Seni Vay Vay", "Yapmazdım – Pire", "Yalan mı – Ağır Abi", "Karaçalı", "Bana ne", "Ankara'nın Bağları" albüm ve şarkılarla bilinmektedir.

