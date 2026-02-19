MAGAZİN

Sophie Turner ve Kit Harington öpüştükten hemen sonra öğürdü!

Eğer Game of Thrones’a bağımlı olan izleyicilerden biriyseniz, bu haber sizi şaşırtabilir. Dizide Sansa Stark ve Jon Snow karakterlerine hayat veren Sophie Turner ve Kit Harington, yıllar sonra yeniden aynı projede bir araya geldi. Ancak bu kez kardeşi değil, birbirlerinin aşkını canlandırıyorlar ve hayranlar buna inanmakta zorlanıyor.

Game of Thrones'un Sansa Stark'ı Sophie Turner ve Jon Snow'u canlandıran Kit Harington, hayranlarını şaşırtan bir projede yeniden bir araya geldi. İkili, The Dreadful adlı korku filminde başrolleri paylaşıyor. Ancak, bu sefer roller farklı: Kardeş yerine sevgili.

Filmde yer alan tutkulu bir öpüşme sahnesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yönetmenin “kestik” demesinin ardından ikilinin, yıllarca aynı dizide üvey kardeşleri canlandırdıktan sonra bu sahnenin ne kadar tuhaf hissettirdiğine gönderme yaparak şaka yollu öğürme taklidi yaptı ve kahkahalara boğuldu.

"GERÇEKTEN ÇOK İĞRENÇTİ"

Sophie Turner, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kit ile yıllarca kardeş rolünü canlandırdıktan sonra, birdenbire ona aşık bir karakteri oynamak gerçekten çok garipti. Öpüşme sahneleri özellikle zordu" dedi.

Turner ayrıca "Senaryoyu okumaya başladım ve sürekli ‘öpüş, öpüş, seviş, öpüş, seviş’ sahneleri görüyorum. Sonra birden ‘Aman Tanrım, bu benim kardeşim’ dedim. Ama senaryo o kadar iyiydi ki, Kit ‘Bunu yapmak zorundayız’ dedi. Biz de bunu aklımızdan çıkardık. Sete geldik, ilk öpüşme sahnesine geldik ve ikimiz de öğürmeye başladık. Gerçekten, çok iğrençti. Hayatımın en kötü anlarından biriydi. Kariyerimdeki bir başka çok kötü andı" ifadelerini kullandı.

