Ankaralı İbocan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Ankaralı İbocan'ın gerçek adı ve albümleri...

Ankaralı İbocan, 28 Ocak 2023 Cumartesi günü Kanal D'de ekrana gelecek olan Şarkılar bizi Söyler programı nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Seslendirdiği ve sahnede söylediği Sensizlik Ölüm Gibi, Sevme Diyorlar, Neyin Kafasını Yaşıyorsun, Halime Kız gibi şarkılarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı internette araştırılıyor. Peki, Ankaralı İbocan kimdir? İşte, Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Ankaralı İbocan hakkında merak edilenler...

ANKARALI İBOCAN KİMDİR?

Ankaralı İbocan, 1977 yılında Ankara’nın Kalecik ilçesinde dünyaya geldi.

Ankaralı İbocan'ın gerçek ismi İbrahim Kibaroğlu’dur.

Ankaralı İbocan, katıldığı etkinlik ve konserlerle adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Sensizlik Ölüm Gibi isimli albümünü müzik severlerle buluşturan İbocan, 2016'da vizyona giren Baba Mirası filminde Baturay karakterine hayat verdi.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU ANKARALI İBOCAN'IN ALBÜMLERİ

Ankaralı İbocan'ın Sensizlik Ölüm Gibi, Sevme Diyorlar, Ahtım Var Benim, Seymen'in Starları, Ankara'nın Beyleri, Çekip Gitmeyecektin, Angara'nın Dikmeni adında albümü bulunuyor.



