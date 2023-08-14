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Ankaralı nasıl yazılır? Ankaralı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

11.08.2023 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilbilgisi kuralları konu başlığı açısından epey fazladır. Her kuralı doğru bir şekilde öğrenmek ve uygulamak önemlidir. Dilbilgisi konuları arasında öne çıkan başlıklardan biri ayrı ve bitişik yazılan sözcüklerdir. Bazı kelimelerin ayrı, bazı kelimelerin ise bitişik yazılması kuralı vardır. Bu kurala uyulmadığında ortaya ciddi yazım hataları çıkmaktadır. Dilimizde sıklıkla hatalı yazılan sözcüklerden biri Ankaralı kelimesidir. Peki, Ankaralı nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde yer alan kelimeleri doğru bir şekilde yazmak ve söylerken de doğru bir şekilde telaffuz etmek çok önemlidir. Halk dilinde pek çok sözcük yanlış bir biçimde söylenmekte ve yazılmaktadır. Ankaralı sözcüğü de bu kelimelerden biridir. Ankaralı yazımı konusunda doğru bilgilere ulaşmak için çoğu kişi online olarak hizmet veren TDK sözlüğünü ziyaret etmektedir. Bu sözlük ayrıca en güvenilir kaynak olarak gösterilmektedir.

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Ankaralı nasıl yazılır?

Dil bilgisi konuları arasında özel isim başlığı adı altında önemli bir konu bulunmaktadır. Eşi benzeri bulunmayan varlıklarla beraber bazı soyut terimleri belirtirken, tek manasını taşıyan özel adlar kullanılmaktadır. Ankaralı sözcüğü de bu özel adlar arasında yer almaktadır. Ayrıca bu tür özel isimlerde baş harfi her zaman büyük yazılmalı kuralı vardır. Sözcüklerin yazımında kararsız kalındığında bakılması gereken ilk yer Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzu sitesidir. Bu sitede kelimelerin yazımından söylenişine, sesli okunuşundan manasına kadar birçok detaylı bilgiye erişim vardır. Bu bağlamda Ankaralı TDK’ye göre manası şu şekildedir:

  • (Özel İsim) Ülkemizin Başkenti olan ve konum olarak İç Anadolu Bölgesi’nin ortasında bulunan Ankara şehrinden olan kimse.
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Ankaralı ayrı mı yazılır?

Ankaralı sözcüğü bir özel isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür isimlerin baş harfleri çoğunlukla büyük harfle başlamaktadır. Ayrıca en sık yazım yanlışı Ankaralı gibi sonuna ek almış sözcüklerde karşımıza çıkmaktadır. Bu kelime çoğu yerde “Ankara’lı” şeklinde kesme işareti kullanılarak yazılmaktadır. Tamda bu noktada Ankaralı bitişik mi yazılır konusu gündeme gelir. Türk Dil Kurumuna göre özel ad olan bu kelimenin sonuna gelen ekler daima bitişik kullanılmalıdır. Yani bu sözcük her zaman Ankaralı şeklinde yazılmalıdır. Kesme işareti ile sonuna gelen ekin ayrı olarak kullanılması, yazım kuralları açısından yanlıştır. Buna göre Ankaralı doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Ankaralı (doğru kullanım)
  • Ankara’lı (yanlış kullanım)
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