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Ankaralı Turgut kanserle savaşıyor! 12-13 kilo verdi, son hali gündeme geldi! Maddi durumu olmadığı için...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.09.2024 07:37
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Ankaralı Turgut adıyla bilinen Turgut Karataş, sağlık sorunları yaşıyordu. Kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut son haliyle dikkat çekti. Ankaralı Turgut açıklamasında maddi durumu el vermediği için akıllı ilaç alamadığını açıkladı.

Ankaralı Turgut kanserle savaşıyor! 12-13 kilo verdi, son hali gündeme geldi! Maddi durumu olmadığı için...

'Ankaralı Turgut' sahne adıyla bilinen Turgut Karataş akciğer kanseri nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık sorunları yaşayan ve zor günler geçiren ünlü isim ATV'de yaşadıklarını anlattı.

Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini üzdü. Katıldığı yayında yaşadıklarını anlatan ünlü isim mide ağrısı ile gitti kanser olduğunu öğrendi.

Ankaralı Turgut "1.5 aya yakın yattım 12-13 kilo verdim" dedi. Kanser karaciğerine de yayılan ünlü isim akıllı ilaca ihtiyaç duyuyor ancak maddi durumu el vermiyor.

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ANKARA TURGUT İSYAN ETTİ

Şarkıcı "İlacı almak için biraz sıkıştık, 65 milyar gibi bir rakam çok para kazanan bir sanatçı değilim bu ülkede ben. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır trilyonluk bir insan bile bir anda sıfıra düşebiliyor" dedi.

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Ankaralı Turgut türkülerinin yabancı filmlerde izinsiz kullanılmasına da isyan etti ve telif ödenmemesinden rahatsız olduğunu söyledi.

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Ankaralı Turgut "Davalarımı açtım ben, sanat camiasından kimse arayıp geçmiş olsun demedi. Gönül kırgınlığım var" dedi.

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Ankaralı Turgut
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