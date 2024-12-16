Ankaralı Turgut ölmeden önce çocuklarını evlatlıktan reddetti! Ankaralı Turgut'un vasiyeti gündem oldu

Akciğer kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve bir süredir de yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut 15 Aralık Pazar günü hayatını kaybetti.

Turgut Karataş'ın cenazesi, Mamak Ortaköy Mezarlığı’nda defnedilecek.

Ancak ünlü şarkıcının vefatının ardından ortaya çıkan vasiyeti, sevenlerini derinden üzdü. Karataş, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" diyerek, ardında sadece müziği ve sazını bıraktığını belirtmişti.

ÇOCUKLARINI EVLATLIKTAN REDDETTİ

Ankaralı Turgut son dönemde çocuklarıyla yaşadığı sorunlarla gündeme geliyordu. Son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle tedavisi için yardım toplayan Turgut, bu paralara çocukları tarafından el konulmak istediğini belirterek, evlatlarını reddetmişti.

Ankara türküleriyle tanınan Ankaralı Turgut "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helal para kazanmışlar mı, helal para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!" demişti.