MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ankaralı Turgut ölmeden önce çocuklarını evlatlıktan reddetti! Ankaralı Turgut'un vasiyeti gündem oldu

Ankaralı Turgut ölmeden önce çocuklarını evlatlıktan reddetti! Ankaralı Turgut'un vasiyeti gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.12.2024 09:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser tedavisi gördüğü süreçte tedavisi için toplanan paralara el koymak isteyen çocuklarını evlatlıktan reddeden Ankaralı Turgut hayatını kaybetti. Ankaralı Turgut'un vasiyeti ise gündem oldu.

Ankaralı Turgut ölmeden önce çocuklarını evlatlıktan reddetti! Ankaralı Turgut'un vasiyeti gündem oldu

Akciğer kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve bir süredir de yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut 15 Aralık Pazar günü hayatını kaybetti.

Turgut Karataş'ın cenazesi, Mamak Ortaköy Mezarlığı’nda defnedilecek.

Ancak ünlü şarkıcının vefatının ardından ortaya çıkan vasiyeti, sevenlerini derinden üzdü. Karataş, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" diyerek, ardında sadece müziği ve sazını bıraktığını belirtmişti.

Ekran görüntüsü 2024-12-16 093823

ÇOCUKLARINI EVLATLIKTAN REDDETTİ

Ankaralı Turgut son dönemde çocuklarıyla yaşadığı sorunlarla gündeme geliyordu. Son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle tedavisi için yardım toplayan Turgut, bu paralara çocukları tarafından el konulmak istediğini belirterek, evlatlarını reddetmişti.

3746872_aa88a8b2cd588db532a9d2980ad6ef06

Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi! Kızından kahreden mesaj Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi! Kızından kahreden mesaj

Ankara türküleriyle tanınan Ankaralı Turgut "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helal para kazanmışlar mı, helal para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!" demişti.

Anahtar Kelimeler:
Ankaralı Turgut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Herkes oraya akın etti! Çuval çuval götüren bile var: 'Akşam haberlerde izledim, sabah erkenden buraya geldim'

Herkes oraya akın etti! Çuval çuval götüren bile var: 'Akşam haberlerde izledim, sabah erkenden buraya geldim'

Fiyatı ucuzlasın diye içine koyup lahmacun diye satıyorlar

Fiyatı ucuzlasın diye içine koyup lahmacun diye satıyorlar

Ankaralı Turgut ölmeden önce çocuklarını evlatlıktan reddetti! Vasiyeti gündem oldu

Ankaralı Turgut ölmeden önce çocuklarını evlatlıktan reddetti! Vasiyeti gündem oldu

MYNET ÖZEL | Asgari ücrette yeni kulis! 'AK Parti tabanı baskı yapıyor' dedi, 'En az' diyerek oran verdi

MYNET ÖZEL | Asgari ücrette yeni kulis! 'AK Parti tabanı baskı yapıyor' dedi, 'En az' diyerek oran verdi

Kredi kartı limitlerine düzenleme geliyor!

Kredi kartı limitlerine düzenleme geliyor!

Her şeyi bırakıp oraya yerleşti! Bakın artık ne yapıyor

Her şeyi bırakıp oraya yerleşti! Bakın artık ne yapıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.