Ankaralı Turgut'un çocukları bu sefer de mezar taşı kavgasına tutuştu! "Adamı bırak rahat uyusun"

Kanser tedavisi gören ve uzun süre hastanede yoğun bakımda kalan Ankaralı Turgut geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Son günlerinde çocuklarının bazılarına kızgın olan ve evlatlıktan reddeden Ankaralı Turgut'un çocukları bu sefer de mezar taşı üzerindeki yazı konusunda anlaşmazlığa düştü.

Hayattayken yalnızca kızı Eylem Boran ile görüşen Ankaralı Turgut, mezar taşına "Canım babam" yazılmasını istemişti. Ancak, Eylem Boran bu yazıyı babasının mezarına yazdırırken, diğer kızı bu yazıyı "Canım babamız" olarak değiştirdi. Bu değişiklik, çocukların kavga etmesine sebep oldu.

Ankaralı Turgut'un kızı Özlem Sülü "Onun 5 tane daha evladı var tek senin baban değil sen babam yazdırdıkça ben babamız yazdıracağım" diyerek sitem etti. Oğlu ise "Adam burada bırak rahat uyusun, sen yaptın ben sökeceğim aynısını yaptıracağım" dedi.

ÇOCUKLARINA KIZMIŞTI

Ankaralı Turgut, hayattayken diğer çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy ile ciddi bir kırgınlık içindeydi. Turgut, çocuklarını eleştirerek, “27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı?” demişti. Ayrıca, “Baba parasıyla damat besliyoruz! Bunlar çete olmuş” şeklinde sert ifadeler kullanmıştı.