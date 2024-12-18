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Ankaralı Turgut'un vasiyeti gündemdeydi! Kızı Eylem Boran "Ölmeden önce söyledi" deyip açıkladı şoke etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.12.2024 08:16
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Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut, 61 yaşında hayatını kaybetti. Vefatından sonra, ünlü sanatçının vasiyeti ve kızı Eylem Boran'ın yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. İşte Ankaralı Turgut'un son dilekleri ve kızı Eylem'in şok açıklamaları...

Ankaralı Turgut'un vasiyeti gündemdeydi! Kızı Eylem Boran "Ölmeden önce söyledi" deyip açıkladı şoke etti

MYNET DETAY- Ankaralı Turgut, bir süredir kanserle mücadele ediyordu ve geçtiğimiz pazar günü 61 yaşında hayatını kaybetti. Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Ankaralı Turgut'un vefatının ardından, ünlü sanatçının vasiyeti gündeme geldi.

Ankarlaı Turgut geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir.

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Ankaralı Turgut son yolculuğuna uğurlandı! Kızı zor sakinleştirildi Ankaralı Turgut son yolculuğuna uğurlandı! Kızı zor sakinleştirildi

"BABAM ÖLMEDEN ÖNCE BABA DEDİ Kİ..."

Vefatından sonra, ona bakan kızı Eylem'in, babasının son dilekleriyle ilgili yaptığı açıklamalar ise dikkatleri üzerine çekti. Eylem Boran babasının vasiyetini söyleyerek gündem oldu.

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Eylem Boran Ankara Turgut'un kendisine son konuşmalarında "Babam ölmeden önce dedi ki; evlatlarım tabutumun üzerinden tutmasın evlatlarımı mezara sokmayın, hakkımı helal etmem haram ederim" dediğini iddia etti. Eylem Boran'ın bu sözleri sunucuları şoke etti.

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Eylem Boran "Vasiyet açıklamasını bu olaylardan sonra söyledi, para konularından sonra. Ben babamı toprağa vereceğim eve geleceğim onlar gidecekler" dedi.

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Ankaralı Turgut
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