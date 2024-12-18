Ankaralı Turgut'un vasiyeti gündemdeydi! Kızı Eylem Boran "Ölmeden önce söyledi" deyip açıkladı şoke etti

MYNET DETAY- Ankaralı Turgut, bir süredir kanserle mücadele ediyordu ve geçtiğimiz pazar günü 61 yaşında hayatını kaybetti. Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Ankaralı Turgut'un vefatının ardından, ünlü sanatçının vasiyeti gündeme geldi.

Ankarlaı Turgut geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir.

"BABAM ÖLMEDEN ÖNCE BABA DEDİ Kİ..."

Vefatından sonra, ona bakan kızı Eylem'in, babasının son dilekleriyle ilgili yaptığı açıklamalar ise dikkatleri üzerine çekti. Eylem Boran babasının vasiyetini söyleyerek gündem oldu.

Eylem Boran Ankara Turgut'un kendisine son konuşmalarında "Babam ölmeden önce dedi ki; evlatlarım tabutumun üzerinden tutmasın evlatlarımı mezara sokmayın, hakkımı helal etmem haram ederim" dediğini iddia etti. Eylem Boran'ın bu sözleri sunucuları şoke etti.

Eylem Boran "Vasiyet açıklamasını bu olaylardan sonra söyledi, para konularından sonra. Ben babamı toprağa vereceğim eve geleceğim onlar gidecekler" dedi.