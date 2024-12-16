Evlatlarını reddetmişti! Ankaralı Turgut son yolculuğuna uğurlandı! Kızı zor sakinleştirildi

Ankaralı Turgut olarak tanınan şarkıcı Turgut Karataş, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süre önce akciğer kanseri nedeniyle entübe edilen Ankaralı Turgut'un kızı Eylem “Babam Ankaralı Turgut'u kaybettik. Cenazesi pazartesi 16 Aralık öğle namazında defnedilecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Ankaralı Turgut Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

KIZI EYLEM BORAN'IN ZOR ANLARI

Ankaralı Turgut'un çocukları ve sevenleri cenazeye gelirken gözyaşları da sel oldu. Eylem Boran ayakta durmakta zorluk yaşarken yakınları tarafından zor sakinleştirdi.

Ankaralı Turgut'un oğlu Haydar da cenaze töreninde üzüntüsünü dile getirdi. Oğlu "Onun inşallah eserlerini yaşatmaya çalışacağız" dedi.

ANKARALI TURGUT'UN VASİYETİ

Ancak ünlü şarkıcının vefatının ardından ortaya çıkan vasiyeti, sevenlerini derinden üzdü. Karataş, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" diyerek, ardında sadece müziği ve sazını bıraktığını belirtmişti.