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Ankara'nın Çubuk ilçesinde 5 binden fazla depremzede misafir ediliyor

24.02.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ankara’nın Çubuk ilçesinde öğrenci yurtlarına ve "Evim Evindir Projesi" kapsamında dairelere 5 bin 600 afetzede yerleştirildi.

Çubuk Belediyesi, ilçede boş evi bulunan birçok kişiyle irtibata geçerek dairelerinin depremzedelere tahsis edilmesini sağladı.

"Evim Evindir Projesi" kapsamında gönüllülerin de desteğiyle belediye görevlilerince 3 bin 450 kişi evlere, 2 bin 150 kişi de Ankara Valiliği tarafından ilçedeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurduna yerleştirilerek tüm ihtiyaçları karşılandı.

İlçeye gelen tüm depremzedelere Çubuk Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından kurulan Esenlik Hayır Çarşısı'ndan gıda, giyecek, yakacak ve ev eşyası gibi yardımlar sürekli yapılıyor.

Esenlik Hayır Çarşısı'nda ihtiyaçlarını gidermek için gelen ailelerle ilgilenen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada, afetin ardından Çubuk halkının depremzedelere kucak açtığını söyledi.

Kaymakamlık ve Belediye tarafından düzenlenen yardım kampanyalarına halkın ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun destek verdiğini belirten Demirbaş, ilçeye gelen depremzedelerin boş evlere yerleştirildiğini kaydetti.

Tüm ilçe halkına yardımları ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Demirbaş, "Allah tüm ilçe halkımızdan razı olsun. İlk günden bugüne hem belediye çalışanlarımız hem gönüllülerimiz, herkes canla başla ara vermeden çalışıyor." dedi.

Hatay’ın Antakya ilçesinden gelen Hikmet Hamurcu da kendilerine destek olan ilçe halkına teşekkür ederek, "Allah’a şükürler olsun, bizi sağ salim binadan çıkardı. Allah bizi korudu. Evimiz yıkılınca bizi yurda yerleştirdiler. Çubuk iyi, Çubuk’un yardımlarını gördük." ifadelerini kullandı.

Evlerini depremzedelere açan Talip Acar ise belediye yetkilileri kendisini aradığında hemen kabul ettiğini dile getirerek, "4 evimi depremzedelere açtım. Şu anda onlar da memnun, ben de. Yardımlaşma budur. Her şey çok güzel." diye konuştu.

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