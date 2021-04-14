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Anketler Dwayne Johson diyor!

14.04.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Rock (Kaya) lakaplı eski profesyonel güreşçi ve aktör olan Dwayne Johnson, anket sonuçlarının başkan adaylığını desteklemesi üzerine yeni bir açıklama yaptı.

Anketler Dwayne Johson diyor!

Dwayne Johnson, ABD başkanlığı için yeni bir sinyal daha verdi. Eski profesyonel güreşçi, Amerikan futbol oyuncusu ve sevilen bir aktör olan Hollywood yıldızına, 12 Nisan'da katıldığı programda başkan adaylığı soruldu. Johnson "Ülkemizi bir araya getirme gibi bir hedefim var. Ayrıca eğer halkın istediği buysa başkanlığa aday olurum" diye konuştu.

Ntv’nin haberine göre; 48 yaşındaki oyuncu "ABD'nin birlik olmasını sağlamada çok istekliyim. Çünkü birlik olan bir ülkenin en güçlü ülke olduğunu biliyoruz. Bunu ülkemizde görmek istiyorum" dedi.

Eski profesyonel güreşçi, hangi partiden aday olabileceği veya adaylığını ne zaman koyabileceği konusunda bir yorum yapmadı.

DWAYNE JOHNSON İLK SİNYALİ DAHA ÖNCE VERDİ

Tüketici araştırmaları platformu Piplsay'in 6 Nisan'da yayımladığı anket, katılımcıların en az yüzde 46'sının Johnson'ı başkan adayı olması halinde destekleyeceğini göstermişti. 48 yaşındaki aktör, ankete ilişkin haberi paylaştığı tweet'te şu ifadeleri kullanmıştı: Kurucu Babalarımızın yaklaşık iki metre uzunluğunda, kel, dövmeli, yarı siyah, yarı Samoalı, tekila içen, pikap araba kullanan, bel çantası takan bir adamın kulüplerine katılmasını tahayyül ettiğinden emin değilim. Ama bu olursa halka hizmet etmek benim için bir onurdur.

ABD'NİN AKTÖR POLİTİKACILARI

Dünyanın en çok kazanan oyuncularından biri olan Johnson, daha önce de 2024 seçimlerinde ABD başkanlığına aday olabileceğinin sinyalini vermişti. Şubattaki bir röportajda "Halk isterse gelecekte başkanlık için yarışmayı düşünürüm" demişti. ABD'de ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger Kaliforniya valiliği, eski güreşçi Jesse Ventura Minnesota valiliği görevini üstlenmişti. ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagen da bir aktördü.

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Dwayne Johnson
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