Anlaşma sağlandı, sözleşme şartları ortaya çıktı! Osayi Samuel'den hiç beklenmedik hamle... Ezeli rakibe 'evet' dedi, İstanbul'a geliyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'tan çok sürpriz bir hamle geldi. Siyah-Beyazlılar Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Osayi-Samuel'i kadrosuna katmaya çok yakın.

SÖZLEŞME ŞARTLARI BİLE BELLİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Osayi-Samuel, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Siyah-beyazlılar, oyuncuyla yıllık 1.9 milyon Euro üzerinden 3 yıllık anlaşma sağladı.

FENERE KIZDI BEŞİKTAŞ'A GİTTİ!

Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro istedi fakat sarı lacivertliler teklifi kabul etmedi. Başkan Ali Koç'un 2 milyon euro'dan fazla vermem sözleri üzerine Osayi, Beşiktaş'ın yıllık 1.9 milyon euro teklifini kabul ederek kara kartal ile anlaştı.

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN GELİYOR

Beşiktaş, anlaşma sağladığı Osayi-Samuel'i sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet etti.

39 MAÇTA 2 ASİST

Geçtiğimiz sezon 39 maçta 2354 dakika süre alan Osayi-Samuel, 2 asistlik katkı sağladı.