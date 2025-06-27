SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Anlaşma sağlandı, sözleşme şartları ortaya çıktı! Osayi Samuel'den hiç beklenmedik hamle... Ezeli rakibe 'evet' dedi, İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve geleceği bir türlü netlik kazanmayan Bright Osayi Samuel için hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Anlaşma sağlandı, sözleşme şartları ortaya çıktı! Osayi Samuel'den hiç beklenmedik hamle... Ezeli rakibe 'evet' dedi, İstanbul'a geliyor
Berker İşleyen

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'tan çok sürpriz bir hamle geldi. Siyah-Beyazlılar Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Osayi-Samuel'i kadrosuna katmaya çok yakın.

SÖZLEŞME ŞARTLARI BİLE BELLİ

e125f1a0c06199dbd436a26a5d1976c193dde5c7

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Osayi-Samuel, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Siyah-beyazlılar, oyuncuyla yıllık 1.9 milyon Euro üzerinden 3 yıllık anlaşma sağladı.

FENERE KIZDI BEŞİKTAŞ'A GİTTİ!

GettyImages-2215815971

Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro istedi fakat sarı lacivertliler teklifi kabul etmedi. Başkan Ali Koç'un 2 milyon euro'dan fazla vermem sözleri üzerine Osayi, Beşiktaş'ın yıllık 1.9 milyon euro teklifini kabul ederek kara kartal ile anlaştı.

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN GELİYOR

685cf2ea3129374d52b1d6de

Beşiktaş, anlaşma sağladığı Osayi-Samuel'i sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet etti.

39 MAÇTA 2 ASİST

1086316999_0

Geçtiğimiz sezon 39 maçta 2354 dakika süre alan Osayi-Samuel, 2 asistlik katkı sağladı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kasımpaşa'dan Suudilere gitti! Maaşı uçtu...Kasımpaşa'dan Suudilere gitti! Maaşı uçtu...
Fenerbahçe'den golcü transferi için uçuş...Fenerbahçe'den golcü transferi için uçuş...
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika beşiktaş fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Burası İzmir! görüntüler olay oldu! "İğrenç! korkunç bir şey bu"

Burası İzmir! görüntüler olay oldu! "İğrenç! korkunç bir şey bu"

İsrail bir ülkeye daha saldırdı! Bombalar atıldı, dumanlar yükseldi…

İsrail bir ülkeye daha saldırdı! Bombalar atıldı, dumanlar yükseldi…

Anlaşma sağlandı! Osayi Samuel ezeli rakibe gitti... İşte sözleşme şartları

Anlaşma sağlandı! Osayi Samuel ezeli rakibe gitti... İşte sözleşme şartları

R. Madrid ve PSG'nin yıldızıydı! F.Bahçe'ye önerildi, sosyal medya karıştı

R. Madrid ve PSG'nin yıldızıydı! F.Bahçe'ye önerildi, sosyal medya karıştı

O olay sonrası taraftar sevinçten çıldırdı! 'G.Saray Osimhen'i açıkladı' forması bile satışta...

O olay sonrası taraftar sevinçten çıldırdı! 'G.Saray Osimhen'i açıkladı' forması bile satışta...

7 gol atıldı, Kenan Yıldız yapacağını yaptı! Sonradan girmişti ama...

7 gol atıldı, Kenan Yıldız yapacağını yaptı! Sonradan girmişti ama...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.