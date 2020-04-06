Anne dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Anne nerede çekildi? Anne dizisi Ne zaman yayınlandı?

Koronavirüs salgını nedeniyle dizi çekimlerinin iptal edilmesiyle, Star TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Sefirin Kızı da yayından kaldırıldı. Star TV ise pazartesi akşamları yayın akışına Anne dizisinin tekrar bölümlerini koydu. Annelik duygusunu ve anne – çocuk ilişkisini titiz ve özenli bir senaryo üzerinden irdeleyen “Anne”, yetenekli oyuncu kadrosuyla yayınlandığı dönemde adından söz ettirmişti. Bir Japon dizisi olan “Mother” dizisinden ülkemize uyarlanan dizinin başrollerinde Cansu Dere Vahide Perçin yer alıyor.

ANNE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Anne dizisinin ilk bölümleri Bandırma ve Edincik'te çekildi. Anne'nin ilerleyen bölümlerinin çekimleri ise İstanbul'da yapıldı.

Dizide Cansu Dere annesi tarafından beş yaşındayken terk edilen Zeynep’i; Vahide Perçin hapse mahkum edildiğinde onu bir başkasına emanet eden annesini ve Beren Gökyıldız da Zeynep’in istismara ve şiddete maruz kalan öğrencisi Melek’i canlandırıyor.

ANNE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Cansu Dere’nin Zeynep Gümüş karakterine hayat verdiği dizinin başrollerini Beren Gökyıldız, Vahide Perçin, Gonca Vuslateri ve Berkay Ateş üstleniyor. Ayrıca Can Nergis, Ahsen Eroğlu, Meral Çetinkaya,Serhat Teoman gibi isimler Anne dizisinin kadrosunda yer alıyor.