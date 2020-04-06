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Anne dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Anne nerede çekildi? Anne dizisi Ne zaman yayınlandı?

DİZİ HABERLERİ  | 06.04.2020 20:46 | Son Güncelleme

Star TV'de yayınlandığı dönem büyük ilgi gören Anne dizisi ekranlara geri döndü. Anne dizisi 1. bölümü 6 Nisan Pazartesi akşamı Star TV'de yayınlandı. Cansu Dere, Vahide Perçin, Berkay Ateş, Gonca Vuslateri ve minik yıldız Beren Gökyıldız'ın başrollerini paylaştığı Anne dizisi ilk olarak 2016 yılında yayınlanmıştı. Peki Anne dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Anne dizisi nerede çekildi? İşte Anne dizisi hakkında tüm bilgiler.

Anne dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Anne nerede çekildi? Anne dizisi Ne zaman yayınlandı?

Koronavirüs salgını nedeniyle dizi çekimlerinin iptal edilmesiyle, Star TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Sefirin Kızı da yayından kaldırıldı. Star TV ise pazartesi akşamları yayın akışına Anne dizisinin tekrar bölümlerini koydu. Annelik duygusunu ve anne – çocuk ilişkisini titiz ve özenli bir senaryo üzerinden irdeleyen “Anne”, yetenekli oyuncu kadrosuyla yayınlandığı dönemde adından söz ettirmişti. Bir Japon dizisi olan “Mother” dizisinden ülkemize uyarlanan dizinin başrollerinde Cansu Dere Vahide Perçin yer alıyor.

ANNE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Anne dizisinin ilk bölümleri Bandırma ve Edincik'te çekildi. Anne'nin ilerleyen bölümlerinin çekimleri ise İstanbul'da yapıldı.

Dizide Cansu Dere annesi tarafından beş yaşındayken terk edilen Zeynep’i; Vahide Perçin hapse mahkum edildiğinde onu bir başkasına emanet eden annesini ve Beren Gökyıldız da Zeynep’in istismara ve şiddete maruz kalan öğrencisi Melek’i canlandırıyor.

anne

ANNE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Cansu Dere’nin Zeynep Gümüş karakterine hayat verdiği dizinin başrollerini Beren Gökyıldız, Vahide Perçin, Gonca Vuslateri ve Berkay Ateş üstleniyor. Ayrıca Can Nergis, Ahsen Eroğlu, Meral Çetinkaya,Serhat Teoman gibi isimler Anne dizisinin kadrosunda yer alıyor.

ANNE DİZİSİ KONUSU

Melek yaşadığı her anda mutluluk bulan, küçük dünyasında hayallerle yaşayan bir çocuktur. Zeynep geçici olarak Melek’in okulunda işe başlar ve yolları kesişir.

Melek’in annesi Şule için kızı bir yüktür adeta. Erkek arkadaşı Cengiz’e bağımlılığı yüzünden, onun Melek’e yaptığı eziyetlere ses çıkarmaz. Ancak Melek’in durumu Zeynep’in dikkatinden kaçmaz. Okuldan bir öğretmenle bu durumu yakından takip etmeye karar verir. Şule ve Cengiz için zor anlar kapıdadır.

Öte yandan Zeynep, İstanbul’dan gelen bir düğün davetiyesiyle iyice gerilir. Alacağı karar ailesiyle ilişkisini yeniden gözden geçirmesine sebep olacaktır.

Melek’e göre sokaklar çoğu zaman evden daha güvenlidir. Yine bir akşam tavşanıyla gezdiği bir gün başına geleceklerden habersizdir.

Zeynep, üniversiteye yaptığı başvurudan olumlu cevap alır, sonunda idealindeki işi yapacaktır. Ancak hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu bir kez daha anlayacaktır.

Bir gece talihsiz bir olayla hayatları kesişen Zeynep ve Melek dönüşü olmayan bir yola çıkarlar. Sonunun ne olacağını bilmedikleri bu tehlikeli macerada Zeynep ve Melek başlarına geleceklerden habersizdir.

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