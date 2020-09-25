Anne olmak için gün sayan Ayşecan Tatari: 13 kilo aldım

‘Çocuklar Duymasın'ın ‘Duygu'su Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile ABD’de nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde 3 yılı geride bırakan oyuncu çift bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Doğuma bir ay kala takipçilerinin sorularını yanıtlayan Tatari sık sık pilates ve yoga yaptığını söylerek 13 kilo aldığını açıkladı. Hamileliği boyunca Bodrum'da kalan Ayşecan Tatari'nin paylaşımları da büyük beğeni topluyor.

Çocuklar Duymasın'ın ‘Duygu'su Ayşecan Tatari, eşi Edip Tepeli ile birlikte çekildikleri kareyi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Tatari paylaşımına ise “Etim etine değende, elimi karnına koyan da… Bebek kıpır kıpır kıpırdar…” notunu düşerek beğeni almıştı.