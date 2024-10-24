Anne olmak için gün sayıyor... Neslihan Atagül'den karnı burnunda yeni pozlar

"Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

Son olarak "Gecenin Ucunda" dizisinde birlikte başrolleri paylaşan ünlü çift şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. İlk kez anne baba olmak için gün sayan ikili sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Hamileliğini "Bir süre daha bu mutluluğumuzu mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" sözleriyle duyuran Neslihan Atagül, İtalya'da katıldığı bir programda oğlu olacağını açıklamıştı.

Oğlunu kucağına almak için gün sayan Atagül, karnı burnunda yeni pozlarını peş peşe yayınladı. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

"2O HAFTA İÇİNDE"

Kadir Doğulu ile bebeğinin ultrason fotoğrafıyla birlikte poz veren Atagül, karelerine "20 hafta içinde" notunu düştü.