MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Anne olmak için gün sayıyor... Neslihan Atagül'den karnı burnunda yeni pozlar

Anne olmak için gün sayıyor... Neslihan Atagül'den karnı burnunda yeni pozlar

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.10.2024 12:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılında nikah masasına oturan ünlü çift Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. İlk kez anne baba olmanın heyecanı için gün sayan ikili sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Hamileliğinde 20'nci haftayı geride bırakan Atagül'den karnı burnunda yeni pozlar geldi. Ünlü ismin karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

Anne olmak için gün sayıyor... Neslihan Atagül'den karnı burnunda yeni pozlar

"Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

Son olarak "Gecenin Ucunda" dizisinde birlikte başrolleri paylaşan ünlü çift şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. İlk kez anne baba olmak için gün sayan ikili sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

neslihan

Hamileliğini "Bir süre daha bu mutluluğumuzu mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" sözleriyle duyuran Neslihan Atagül, İtalya'da katıldığı bir programda oğlu olacağını açıklamıştı.

NESLİHAN 1

Oğlunu kucağına almak için gün sayan Atagül, karnı burnunda yeni pozlarını peş peşe yayınladı. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

neslihan 2

"2O HAFTA İÇİNDE"

Kadir Doğulu ile bebeğinin ultrason fotoğrafıyla birlikte poz veren Atagül, karelerine "20 hafta içinde" notunu düştü.

neslihan 4

NESLİHAN 3

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Neslihan Atagül
En Çok Okunan Haberler
Öleceğini anlayınca kendini patlatmış

Öleceğini anlayınca kendini patlatmış

Eski AK Partili Şamil Tayyar dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin çağrısını televizyondan öğrendi

Eski AK Partili Şamil Tayyar dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin çağrısını televizyondan öğrendi

Küçük kız ipe asılı bulundu, istismar çıktı! 'Sehven' denilip 2. raporda değiştirildi... Bakanlık harekete geçti: İtiraz sonrası dosya tekrar açıldı

Küçük kız ipe asılı bulundu, istismar çıktı! 'Sehven' denilip 2. raporda değiştirildi... Bakanlık harekete geçti: İtiraz sonrası dosya tekrar açıldı

Teröristbaşı Öcalan'la 43 ay sonra görüşme ve ilk mesaj!

Teröristbaşı Öcalan'la 43 ay sonra görüşme ve ilk mesaj!

Zorla arabaya bindirilip kaçırılan kadın tecavüze uğradı

Zorla arabaya bindirilip kaçırılan kadın tecavüze uğradı

Son mesajları ortaya çıktı: "Gel yoksa seni kedi gibi doğrarım!"

Son mesajları ortaya çıktı: "Gel yoksa seni kedi gibi doğrarım!"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.