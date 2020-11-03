Anne pişisi nasıl yapılır? İşte yağ çekmeyen pofuduk pişi tarifi

Pişi tarifi nasıl yapılır diyorsanız doğru adrestesiniz! Tıpkı annelerimizin hazırladığı gibi mayalı pişi tarifi yapacağız bugün. Üstelik bu pişiler fazla yağ çekmeden hafif hafif pişiyor. İşte detaylar!

MALZEMELER

5 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

Yarım paket yaş maya

Göz kararı tuz

Göz kararı toz şeker

MAYALI PİŞİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak ılık suyun içine mayayı, tuzu ve şekeri alıp tüm malzemeleri çözdürene kadar karıştırın.

Bu karışımı yaklaşık 10 dakika dinlendirin.

Derin bir karıştırma kabının içinde unu, maya karışımını ve tuzu karıştırarak yoğurmaya başlayın. Bu aşamada unun hepsini bir anda kaba almayın. Birer bardak olarak yavaş yavaş ilave edin.

Malzemeleri güzel bir şekilde yoğurup pişi hamurunu hazır edin.

Hamurun üzerini streçle kapatın ve bir saat dinlendirin.

Bir saat sonra hamuru merdane yardımıyla açın.

Su bardağının ağız kısmı ile hamuru şekillendirin.

Hamurları şekillendirdikten sonra 15 dakika bu şekilde bekletin. Amacımız hamurları ikinci kez mayalamak...

Sonrasında bol yağda, kızgın tavada pişirin.

Pişiyi kızartmadan önce mutlaka dinlendirin ki iyi bir şekilde kabarsın. Yağ çekmemesi için de bol ve iyice kızmış yağda pişirmelisiniz. Afiyet olsun.

