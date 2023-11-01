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  4. Anne ve babası kaçırılmıştı! Liverpool'un yıldızı Luis Diaz sessizliğini bozdu, herkesi davet etti

Anne ve babası kaçırılmıştı! Liverpool'un yıldızı Luis Diaz sessizliğini bozdu, herkesi davet etti

01.11.2023 14:21 | Son Güncelleme:
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Liverpool futbolcusu Luis Diaz'ın ailesi Kolombiya'da motosikletli silahlı kişiler tarafından kaçırılırken, dünyaca ünlü futbolcudan vatandaşlarına bir çağrı geldi. İşte detaylar...

Anne ve babası kaçırılmıştı! Liverpool'un yıldızı Luis Diaz sessizliğini bozdu, herkesi davet etti
Luis Diaz

Luis Diaz

KOL Kolombiya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Liverpool
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Liverpool forması giyen Luis Diaz'ın anne ve babası, cumartesi günü seyahat ettikleri sırada önlerini kesen silahlı kişiler tarafından kaçırılmıştı. Yaşanan olayın ardından Diaz'ın annesini serbest bırakan saldırganlar, babasını henüz serbest bırakmadı ve rehin tutmaya devam ediyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

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Başlatılan arama çalışmalarının ardından annesi baba Luis Manuel için çalışmalar devam ediyor. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Diaz'ın babasının bulunması için "emniyet yetkililerinin çalışmalarını tüm gücüyle sürdürdüğünü" vurguladı.

LUIS DIAZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

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Konuyla alakalı olarak konuşmamayı tercih eden dünyaca ünlü yıldız Luis Diaz da sessizliğini bozdu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda babası ile ilgili bir kampanya başlatıldığını duyuran Diaz, Kolombiya'daki tüm toplulukların bir araya gelip babası Luis Manuel'in hemen serbest bırakılması için yapılacak yürüyüşe katılmaya davet etti.

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