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Anne ve çocuğuna yiyecek alan Henrique'ye fair play ödülü

29.08.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivassporlu futbolcu Pedro Henrique'ye Göztepe maçı öncesi fair play ödülü verildi.

Anne ve çocuğuna yiyecek alan Henrique'ye fair play ödülü

Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Pedro Henrique, Süper Lig'deki Göztepe maçından önce Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Ödülü'nü aldı.

Kayserispor'da oynadığı dönemde bir antrenman sonrası evine giderken çöp konteyneri yanında anne ile çocuğunu yemek ararken gören Henrique, aracını kenara çekip kendisi için aldığı yiyecek malzemeleri dolu poşeti anne ve çocuğa vermişti.

TMOK Fair Play Konseyi, bu davranışından dolayı Henrique'yi ödüle layık görmüştü.

Brezilyalı futbolcu için Göztepe maçı öncesi Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda ödül töreni düzenlendi.

Henrique'ye ödülünü TMOK Üyesi Hasan Sarıçiçek, şeref diplomasını ise TMOK adına Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan verdi.

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