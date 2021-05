Anne ve kızları aynı seralarda gece gündüz yan yana çalışıyor

- "Anne olmak tarifsiz bir duygu"

Aksu ilçesindeki çilek serasında kızıyla çalışan 45 yaşındaki Emine Kurt, AA muhabirine, biri ikiz 3 çocuğu olduğunu ifade etti.

Kendilerinin de Konya'dayken tarımla uğraştıklarını anlatan Kurt, "Bir süre çocuk bakıcılığı yaptım. Tek derdim çocuklarımı okutmaktı. Kızım üniversitede okuyor, diğer kızım üniversiteden yeni mezun oldu. Oğlum kendi işini kurdu. Annelik zor ancak tarifsiz bir duygu. Hem tarımda çalışıp hem ikizleri büyütmek cidden zordu." diye konuştu.

Hemcinslerinin Anneler Günü'nü kutlayan Kurt, şunları kaydetti:

"Her zaman çalıştık, yeri geldi ellerimizi nasır tuttu. Çocuklarım küçükken tarlaya da götürüyordum. Onları tüm sıkıntılara rağmen en iyi şekilde yetiştirdim. İyi ki annem var, iyi ki ben de bir anneyim. Tüm annelerin elinden öpüyorum. Anne olarak çocuklarım için mücadele etmeye, her zaman çalışmaya devam edeceğim. Kızım da benimle geliyor, seralarda birlikte ter döküyoruz. Her gün saat 06.00'da iş başı yapıyoruz."

Akdeniz Üniversitesinde okuyan Sena Kurt (20) da Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olduğunu, öğretmenlik hayaline kavuşabilmek için annesiyle gündeliğe gittiklerini anlattı.