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Annemizi Saklarken dizisinin Handan'ı Hande Doğandemir'in asıl mesleği bakın neymiş! Meğer oyunculuktan önce...

09.09.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Star TV'de ekrana gelen Annemizi Saklarken dizisinde Handan karakterini canlandıran Hande Doğandemir, şimdilerde Hayat Bugün isimli yeni projeyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Ekranlarda Güneşi Beklerken, Yüzleşme gibi pek çok projede yer alan ismin oyunculuk öncesinde yaptığı asıl mesleği ise şaşırtıyor.

Annemizi Saklarken dizisinin Handan'ı Hande Doğandemir'in asıl mesleği bakın neymiş! Meğer oyunculuktan önce...

Star TV ekranlarında yayınlanan Annemizi Saklarken dizisinde Handan karakterini canlandırmış olan Hande Doğandemir, oyunculuğu dışında güzelliği ve özel hayatıyla da dikkat çeken isimlerden biri. Ünlü oyuncu, bir dönem Kerem Bürsin ile Güneşi Beklerken dizisinde rol almış ve tanınırlığını gittikçe arttırmıştı. Doğandemir'in oyunculuktan önce yaptığı asıl mesleği ise duyanları şaşırttı.

ANNEMİZİ SAKLARKEN'İN HANDAN'I HANDE DOĞANDEMİR'İN ASIL MESLEĞİ ŞAŞIRTTI!

36 yaşındaki ünlü oyuncunun Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümü mezunu olduğu ve iletişim sosyolojisi üzerinde çalıştığı biliniyor.

Ortaokul ve lisede Fransızca eğitim alan ve üniversitede son sınıfta Erasmus ile Fransa'nın Lille şehrinde okuyan isim, iletişim sosyolojisi üzerinde çalışırken bir dönem kamera arkasında da çalışmıştır.

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SOSYOLOJİ ÜZERİNE ÇALIŞTI!

TRT'de sunuculuk da yaptığı bilinen ünlü oyuncu, iletişim sosyolojisi üzerinde tez hazırladığı esnada bir yapım şirketinde stajyerlik yapmıştır.

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KAMERA ARKASINDA DA YER ALMIŞTI

Çeşitli yapım ve rejilerde çalışan oyuncunun editör yardımcılığı yaptığı ve program içeriği hazırladığı da biliniyor.

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Doğandemir, kendisine gelen tekliflerin ardından başrollerini oynadığı Keskin Bıçak ve Kahramanlar dizileriyle ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

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Hande Doğandemir Annemizi Saklarken dizisi güneşi beklerken
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