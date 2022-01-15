Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir ateşli pozuyla takipçilerini mest etti!

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu Hande Doğandemir, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor. Doğandemir'in ateşli pozuna, ''Böyle seksi olunur mu?'' ve ''İlah mısın silah mı!'' gibi yorumlar yapıldı.

36 yaşındaki güzel oyuncu, Exxen platformunda yayınlanan Hükümsüz dizisinde 'Filiz' karakterine hayat vermişti.

Annemizi Saklarken dizisiyle televizyona dönen Hande Doğandemir, başrolü Kıtsi ile paylaşıyor.

Hande Doğandemir'in, şimdilerde Mahkum dizisiyle beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Onur Tune ile aşk yaşadığı konuşuluyor.



