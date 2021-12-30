Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

En son Exxen plaftormunda yayınlanan Hükümsüz dizisinde 'Filiz' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hande Doğandemir, Annemizi Saklarken dizisiyle televizyona geri döndü. Sosyal medyayı epey aktif kullanan Hande Doğandemir, 2 buçuk milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozuyla beğeni topladı.

Ankara doğumlu güzel oyuncu, Ankara Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünü bitirdi.

İletişim sosyolojisi alanında çalışmalar yaparken setler çalışan Doğandemir, güzelliğiyle fark edildi ve TRT'de sunuculuk yapmaya başladı.

2010 yılında Keskin Bıçak ve Kahramanlar dizilerinde rol alan Doğandemir, Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Güneşi Beklerken dizisiyle sarsılmaz bir ün yakaladı.

2020 yılında Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak katılan Doğandemir; Kaybedenler Kulübü Yolda, Bana Masal Anlatma ve Nuh Tepesi gibi sinema filmlerinde de rol aldı.





