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  4. Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir makyajıyla takipçilerinden tam not aldı!

Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir makyajıyla takipçilerinden tam not aldı!

09.09.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Doğandemir, bu yılın başında final yapan Annemizi Saklarken dizisinde Handan rolünü oynadı. Ancak dizi, 8. bölümde ekranlara veda etti. Dizinin ardından sosyal medya pozlarıyla gündeme gelen Doğandemir, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir makyajıyla takipçilerinden tam not aldı!

Oyunculuk sektöründe 2009 yılından beri aktif olarak rol alan Hande Doğandemir, ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Doğandemir, pozlarıyla ilgi çekmeye devam ediyor.

MAKYAJIYLA TAM NOT ALDI

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir bu defa makyajıyla konuşuldu.

Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir makyajıyla takipçilerinden tam not aldı!

Doğandemir'in son pozu, takipçilerinden tam not aldı.

Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir makyajıyla takipçilerinden tam not aldı!

36 yaşındaki Hande Doğandemir, Annemizi Saklarken dizisinde Kutsi ile başrolü paylaşmıştı.

Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir makyajıyla takipçilerinden tam not aldı!

Doğandemir, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümü mezunudur.

Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir makyajıyla takipçilerinden tam not aldı!

İlk olarak kamera arkasında görev aldı. Ardından oyunculuğa başladı.

Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir makyajıyla takipçilerinden tam not aldı!

Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir makyajıyla takipçilerinden tam not aldı!

Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir makyajıyla takipçilerinden tam not aldı!

Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir makyajıyla takipçilerinden tam not aldı!

2Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir makyajıyla takipçilerinden tam not aldı!

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