Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir makyajıyla takipçilerinden tam not aldı!

Oyunculuk sektöründe 2009 yılından beri aktif olarak rol alan Hande Doğandemir, ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Doğandemir, pozlarıyla ilgi çekmeye devam ediyor.

MAKYAJIYLA TAM NOT ALDI

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir bu defa makyajıyla konuşuldu.

Doğandemir'in son pozu, takipçilerinden tam not aldı.

36 yaşındaki Hande Doğandemir, Annemizi Saklarken dizisinde Kutsi ile başrolü paylaşmıştı.

Doğandemir, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümü mezunudur.

İlk olarak kamera arkasında görev aldı. Ardından oyunculuğa başladı.





