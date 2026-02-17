MAGAZİN

Aslıhan Malbora aşka geldi! Çağatay Ulusoy ile dudak dudağa...

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinde hayat verdiği 'Eşref Tek' karakteriyle fırtınalar estiren Çağatay Ulusoy özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Bir süredir Aslıhan Malbora ile aşk yaşayan Ulusoy'un dudak dudağa karesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

İçerde, Gaddar, Terzi, Kübra ve Eşref Rüya gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy özel hayatıyla gündeme geldi.

Bir süredir meslektaşı Aslıhan Malbora ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy bu kez dudak dudağa karesiyle adından söz ettirdi.

Aslıhan Malbora, sevgilisi Çağatay Ulusoy ile çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Aslıhan Malbora'ya sosyal medyada; 'çok güzelsiniz', 'harika görünüyorlar', 'çok iyi fotoğraf' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Aslıhan Malbora
