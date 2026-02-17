Aslıhan Malbora aşka geldi! Çağatay Ulusoy ile dudak dudağa...

İçerde, Gaddar, Terzi, Kübra ve Eşref Rüya gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy özel hayatıyla gündeme geldi.

Bir süredir meslektaşı Aslıhan Malbora ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy bu kez dudak dudağa karesiyle adından söz ettirdi.

Aslıhan Malbora, sevgilisi Çağatay Ulusoy ile çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Aslıhan Malbora'ya sosyal medyada; 'çok güzelsiniz', 'harika görünüyorlar', 'çok iyi fotoğraf' gibi yorumlar yapıldı.