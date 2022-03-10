Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi konusu nedir? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi oyuncuları kimler?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu ve oyuncuları merak edildi. Dizide iki kadının hikayesinin işleneceği bilinmekte. Selin Yeninci ve İrem Helvacıoğlu'nun üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşen Meryem ve Defne adlarında iki anne adayını canlandırdıkları Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ilk tanıtımı da ekranlarda yayınlandı. Peki Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu nedir?
Selin Yeninci ve İrem Helvacıoğlu’nun başrolde yer aldığı dizide, üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşen iki anne adayı konu alınacak. İki ismin canlandırdığı “Annenin Sırrıdır Çocuk” anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek.
İrem Helvacıoğlu - Defne
Selin Yeninci - Meryem
Engin Öztürk,
Selim Erdoğan,
Birgül Ulusoy,
Mine Kılı,
Ahmet Varlı,
Sacide Taşaner,
Demet Gül.
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