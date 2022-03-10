Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi konusu nedir? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi oyuncuları kimler?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu ve oyuncuları merak edildi. Dizide iki kadının hikayesinin işleneceği bilinmekte. Selin Yeninci ve İrem Helvacıoğlu'nun üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşen Meryem ve Defne adlarında iki anne adayını canlandırdıkları Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ilk tanıtımı da ekranlarda yayınlandı. Peki Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu nedir?

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Selin Yeninci ve İrem Helvacıoğlu’nun başrolde yer aldığı dizide, üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşen iki anne adayı konu alınacak. İki ismin canlandırdığı “Annenin Sırrıdır Çocuk” anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

İrem Helvacıoğlu - Defne

Selin Yeninci - Meryem

Engin Öztürk,

Olgun Toker,

Selim Erdoğan,

Birgül Ulusoy,

Mine Kılı,

Ahmet Varlı,

Sacide Taşaner,

Demet Gül.



