Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi ne zaman başlıyor? Tarihi belli oldu! Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi oyuncuları kimler ve konusu nedir?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ayrıntıları belli oldu. Çarşamba akşamları ekrana gelecek olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 6 Nisan 2022 tarihinde ekranlara gelmeye başlayacak. Peki Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu...

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde başrolleri İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker paylaşacak. İlgiyle takip edilen dizinin senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz kaleme alırken, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar oturmakta.

Dizide rol alan isimler şöyle:

İrem Helvacıoğlu,

Engin Öztürk,

Selin Yeninci

Olgun Toker

Ahmet Varlı,

Sacide Taşaner,

Demet Gül,

Selim Erdoğan,

Birgül Ulusoy

Mine Kılıç.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

“Annenin Sırrıdır Çocuk” dizisinde anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serilecek.



