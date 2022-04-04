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Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi ne zaman başlıyor? Tarihi belli oldu! Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi oyuncuları kimler ve konusu nedir?

04.04.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakında TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yayın tarihi belli oldu. Yayınlanmış olan tanıtıma göre Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ilk bölümü Nisan ayında başlayacak. Dizide İrem Helvacıoğlu ve Engin Öztürk gibi pek çok başarılı oyuncu yer alıyor. Peki Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi oyuncuları kimler? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi ne zaman başlıyor? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi konusu nedir ve ne zaman başlayacak?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi ne zaman başlıyor? Tarihi belli oldu! Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi oyuncuları kimler ve konusu nedir?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ayrıntıları belli oldu. Çarşamba akşamları ekrana gelecek olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 6 Nisan 2022 tarihinde ekranlara gelmeye başlayacak. Peki Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu...

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde başrolleri İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker paylaşacak. İlgiyle takip edilen dizinin senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz kaleme alırken, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar oturmakta.

Dizide rol alan isimler şöyle:

İrem Helvacıoğlu,
Engin Öztürk,
Selin Yeninci
Olgun Toker
Ahmet Varlı,
Sacide Taşaner,
Demet Gül,
Selim Erdoğan,
Birgül Ulusoy
Mine Kılıç.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

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“Annenin Sırrıdır Çocuk” dizisinde anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serilecek.


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TV8 İrem Helvacıoğlu
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