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Annenin Sırrıdır Çocuk neden bitiyor? Annenin Sırrıdır Çocuk final bölümü ne zaman, ne olacak? Defne oğluna kavuşacak mı?

13.06.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annenin Sırrıdır Çocuk final bölümüyle ekrana geliyor. TV8 ekranlarında geçtiğimiz Nisan ayında yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen dizi ekrana erken veda ediyor. Peki Annenin Sırrıdır Çocuk neden bitiyor? Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci ile Olgun Toker'in başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. Annenin Sırrıdır Çocuk final bölümü ile ilgili detaylar haberimizde...

Annenin Sırrıdır Çocuk neden bitiyor? Annenin Sırrıdır Çocuk final bölümü ne zaman, ne olacak? Defne oğluna kavuşacak mı?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 6 Nisan'da televizyon izleyicisiyle buluştu. Fakat dizinin ömrü kısa oldu. Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci ile Olgun Toker'in başrollerini paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi ile ilgili final kararı alındığı açıklanmıştı. Peki Annenin Sırrıdır Çocuk neden bitiyor? Detaylar haberimizde...

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK NEDEN BİTİYOR?

Annenin Sırrıdır Çocuk 11. bölümüyle final yapacak. İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker’in başrollerinde olduğu dizi reytinglerde beklenen başarıyı sağlayamadı. Bu nedenle erken final yapacak Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin son bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Annenin Sırrıdır Çocuk, 15 Haziran 2022 Çarşamba günü ekrana gelecek olan 11. bölümüyle final yapacak.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİNİN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin 15 Haziran Çarşamba günü ekrana gelecek olan son bölümünde Sedef Çınar'ı merdivenlerden itiyor. "Artık hayatımda yoksun Sedef" diyerek gitmeye hazırlanan Çınar, Sedef'in kendisini merdivenden itmesiyle düşüp kafasını çarpar. Çınar ölecek mi?

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİNDE DEFNE, OĞLUNA KAVUŞACAK MI?

Saldun Meryem'in karşısına dikilip "Ahmet Defne'nin oğlu. Bu oyunu daha fazla uzatamayacaksın" der. Meryem ise yurt dışına gitmek için pasaport arayışına giriyor. Defne, Ahmet'in kendi çocuğu olduğunu öğrendiğinde ne yapacak?

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Anahtar Kelimeler:
TV8 İrem Helvacıoğlu Olgun Toker
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