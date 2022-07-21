Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci bikinili poz verdi!

Selin Yeninci Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye rolü ile dikkat çekti. Oyunculuk performansı ile dikkat çeken Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin ardından, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem rolünü oynadı. Ünlü oyuncu son zamanlarda Instagram pozlarıyla sık sık gündeme gelmeye başladı.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Oyuncu kimliğiyle tanınan Selin Yeninci deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor.

Tatil pozlarına tam gaz devam eden Selin Yeninci bikinili poz verdi.

34 yaşındaki Selin Yeninci düzgün fiziğiyle görenleri şaşırttı.

Ödüllü oyuncu Yeninci ekran önünde 2011'den beri yer alıyor.





