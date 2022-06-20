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Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci mini şortuyla poz verdi!

20.06.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova dizisinden sonra Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde başrolü oynayan Selin Yeninci, son zamanlarda hem oyunculuğu hem de pozlarıyla göz önünde bulunuyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci mini şortuyla poz verdi!

Oyuncu kimliğiyle tanınan Selin Yeninci son zamanların dikkat çeken oyuncularından biri oldu. Oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunan Yeninci, son haftalarda verdiği cesur pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ

Selin Yeninci, iddialı pozlarıyla magazin gündeminde adından sık sık söz ettiriyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci mini şortuyla poz verdi!

34 yaşındaki güzel oyuncu, en son mini şortlu pozunu paylaştı.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci mini şortuyla poz verdi!

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye rolüyle oyunculuk kariyerinde iyi bir çıkış yakaladı.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci mini şortuyla poz verdi!

Selin Yeninci son zamanlarda Instagram pozlarıyla göze çarpıyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci mini şortuyla poz verdi!

Ünlü oyuncu 2020'de Adana Film Festivali ve 53. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü aldı.

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci mini şortuyla poz verdi!

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci mini şortuyla poz verdi!

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci mini şortuyla poz verdi!

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