Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci mini şortuyla poz verdi!

Oyuncu kimliğiyle tanınan Selin Yeninci son zamanların dikkat çeken oyuncularından biri oldu. Oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunan Yeninci, son haftalarda verdiği cesur pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.
Selin Yeninci, iddialı pozlarıyla magazin gündeminde adından sık sık söz ettiriyor.
34 yaşındaki güzel oyuncu, en son mini şortlu pozunu paylaştı.
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye rolüyle oyunculuk kariyerinde iyi bir çıkış yakaladı.
Selin Yeninci son zamanlarda Instagram pozlarıyla göze çarpıyor.
Ünlü oyuncu 2020'de Adana Film Festivali ve 53. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü aldı.
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