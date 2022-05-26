Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci önden bağlamalı üstüyle poz verdi!

Selin Yeninci Kurak Günler filmiyle Cannes Film Festivali'nde dakikalarca ayakta alkışlandı. Yeninci, bu olay ile magazin gündemine damga vurdu. Ünlü oyuncu bu defa pozuyla adından söz ettirdi.

ÖNDEN BAĞLAMALI ÜSTÜYLE POZ VERDİ

Selin Yeninci son zamanların modası olan önden bağlamalı üstüyle, Cannes'te çekildiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeninci'nin sakız şişirdiği o pozu yaklaşık 110 bin beğeni aldı.

Ayrıca takipçilerinden çok sayıda iyi dilek mesajı geldi.

Ödüllü oyuncu Yeninci Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi eğitimi aldı.

Ünlü isim son zamanlarda cesur pozlarıyla adından sık sık söz ettirmeye başladı.

Geçtiğimiz haftalarda sütyensiz pozuyla olay olmuştu.

"KARŞILIĞINI ALMAYA BAŞLADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Cannes'te 8 dakika boyunca alkışlanan Yeninci, "Oynadığım filmle burada olmak benim çok önemli ve bu mutluluk verici. Oyunculuk adına gösterdiğim çaba ve titizliğin karşılığını almaya başladığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



