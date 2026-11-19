Ara transfer dönemi öncesinde kadro planlama çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de, sezon başında Napoli'den 6 milyon euro bonservis bedeli ve ek ödemeler karşılığında transfer edilen Romelu Lukaku'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar beklentilerin altında kalan tecrübeli santrforun takımdaki durumunun önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor.

CINCINNATI YENİDEN DEVREDE, İKİ RAKİBİ DAHA VAR

Belçikalı yıldız, Fenerbahçe'ye imza atmadan önce de Amerikan Ligi (MLS) temsilcilerinden Cincinnati'nin transfer listesinde yer almış ancak o dönemde taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı. ABD ekibinin 33 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından izlemeyi sürdürdüğü kaydedilirken, Cincinnati'nin yanı sıra iki MLS takımının daha ara transfer döneminde Lukaku için resmi girişimde bulunabileceği ifade edildi.

SARI-LACİVERTLİ FORMADA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Kariyeri boyunca Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynayan ve geçtiğimiz günlerde Belçika Milli Takımı kariyerini noktaladığını açıklayan Lukaku, Fenerbahçe'de istediği başlangıcı yapamadı. Sarı-lacivertli forma altında şu ana kadar 16 resmi karşılaşmada görev alan deneyimli golcü, bu maçların yalnızca 6'sında ilk 11'de sahaya çıkabildi ve 1 gol, 3 asistlik skor katkısı üretebildi.