Annesinden onay çıkmıştı! Serenay Sarıkaya ile Mert Demir böyle görüntülendi! Kameraları görünce...

MYNET-Uzun süredir aşk haberleriyle gündemde olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in birlikteliği tam gaz sürüyor. Kimileri ünlü çiftin birlikteliğine reklam dese de kimileri bu aşkın gerçekliğine inanıyor.

ANNESİNDEN ONAY ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde oğlunun konserine giden Gülgün Demir, müstakbel gelini Serenay Sarıkaya'ya onay vermiş ve övmelere doyamamıştı. Demir evlilik soruları için de "bunları bana sormayın, o onların bileceği iş ilişkiyi onaylıyorum, nasıl mutlularsa öyle devam etsinler" demişti.

KAMERELARI GÖRÜNCE...

Ünlü çift şimdi de Rumeli Hisarı’nda bir apartmandan çıkarken görüntülendi. Çift kameraları görünce çok şaşırdı. Mert Demir 'nereden ve nasıl buldunuz gerçekten?' diye sormadan edemedi.