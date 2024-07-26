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  4. Annesinden onay çıkmıştı! Serenay Sarıkaya ile Mert Demir böyle görüntülendi! Kameraları görünce...

Annesinden onay çıkmıştı! Serenay Sarıkaya ile Mert Demir böyle görüntülendi! Kameraları görünce...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.07.2024 09:34
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Aşk haberleri ile uzun süredir magazin manşetlerinden düşmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mert Demir'in annesi müstakbel gelini Serenay Sarıkaya'yı övmelere doyamamış ve 'ilişkiyi onaylıyorum, nasıl mutlularsa öyle devam etsinler' demişti. Ünlü çift şimdi de Rumeli Hisarı’nda bir apartmandan çıkarken görüntülendi.

MYNET-Uzun süredir aşk haberleriyle gündemde olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in birlikteliği tam gaz sürüyor. Kimileri ünlü çiftin birlikteliğine reklam dese de kimileri bu aşkın gerçekliğine inanıyor.

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ANNESİNDEN ONAY ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde oğlunun konserine giden Gülgün Demir, müstakbel gelini Serenay Sarıkaya'ya onay vermiş ve övmelere doyamamıştı. Demir evlilik soruları için de "bunları bana sormayın, o onların bileceği iş ilişkiyi onaylıyorum, nasıl mutlularsa öyle devam etsinler" demişti.

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KAMERELARI GÖRÜNCE...

Ünlü çift şimdi de Rumeli Hisarı’nda bir apartmandan çıkarken görüntülendi. Çift kameraları görünce çok şaşırdı. Mert Demir 'nereden ve nasıl buldunuz gerçekten?' diye sormadan edemedi.

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Serenay Sarıkaya mert demir
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