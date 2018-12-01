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Annesini kaybeden Ekuban, Trabzonspor'a galibiyeti getirdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 01.12.2018 22:21 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yendiği maçta gol perdesini açan Caleb Ekuban'ın fedakarlığı alkış topladı. Pazartesi günü annesini kaybeden Ekuban, izinli olmasına rağmen takıma döndü ve galibiyeti getirdi.

Annesini kaybeden Ekuban, Trabzonspor'a galibiyeti getirdi

Annesi Sabina Amissah'ın 26 Kasım Pazartesi günü geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İtalya'ya giden Ekuban, izinli olmasına ve teknik direktör Ünal Karaman'ın kendisine 'Oynama' demesine rağmen Kayserispor mücadelesinin 21 kişilik kadrosunda yer almak istedi ve 74. dakikada Olcay Şahan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Ekuban, mücadelede golsüz eşitlik sürerken 82. dakikada attığı gol ile takıma 3 puanı getirmeyi başardı. Golün ardından gözyaşlarına hakim olamayan İtalyan futbolcu, golü hayatını kaybeden annesine armağan etti. Ekuban bu fedakarlığı ile Bordo-Mavili camia ve futbol kamuoyundan alkış topladı.

"YAPMAM GEREKENİ YAPTIM, ANNEMİ ANCAK BÖYLE GURURLANDIRABİLİRDİM"
Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Ekuban, "Çok zor bir durumdu. Annemin ölümünün ardından yapmam gerekeni yaptım. Sahaya çıkıp, bütün duyguları bir kenara bırakıp, bunu bir golle taçlandırmak zorundaydım. Annemi ancak böyle gururlandırabilirdim. Tünel ne kadar karanlık gözükürse gözüksün, Tanrı'nın bizi hep gördüğüne inanmamız gerekiyor. Tünel ne kadar karanlık olursa olsun, hep bir çıkış vardır" ifadelerini kullandı.

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Caleb Ekuban Trabzonspor

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