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Annesinin ölüm haberini aldığı anları canlı yayında gözyaşları içinde anlattı! “Böyle bir acı yok”

08.03.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Yılmaz Morgül, yeni yıla dakikalar kala annesi Fatma Morgül’ün ölüm haberiyle sarsılmıştı. 2. Sayfa programına konuk olan Yılmaz Morgül canlı yayında gözyaşları içinde annesinin ölüm haberini aldığı anı anlattı. Annesinin vefatıyla derin bir acı yaşadığını ifade eden Morgül, “Babamı ve ablamı da kaybetmiştim ama anne acısı gibi başka bir acı yaşamadım” dedi.

Annesinin ölüm haberini aldığı anları canlı yayında gözyaşları içinde anlattı! “Böyle bir acı yok”

Annesinin ölümüyle zor günler geçiren usta sanatçı Yılmaz Morgül, Tv8 ekranlarına gelen 2. Sayfa programına konuk oldu. Yaşadığı zıor günlerden bahsettiği sırada Morgül gözyaşlarına hakim olamadı. Annesinin ölüm haberini ise konuşmakta güçlük çeken Morgül gözyaşları içinde anlattı.

“BEN ESKİ YILMAZ DEĞİLİM”

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Annesini kaybettikten sonra çok üzüldüğünü ve psikolojik destek almaya başladığını ifade eden Morgül, “Annemsiz bir Kadınlar Günü'ndeyim. Berat Kandili'nde annem olmadığı için 24 saat ağladım. Ben babamı kaybettim, 40'ını okuturken ablamı kazada kaybettim. Sonra da 19 yaşındaki yeğenimi kaybettim. Çok üzüldüm, acı çektim ama annemin acısı gibi bir acı yaşamadım. Psikologdan yardım alıyorum. 28 gün hastanede tedavi gördüm. Çok acı çok... Anne konusunda hassas biriydim. Kefeni sarılı annemi mezara indirdim ve onu oraya bıraktığım günden beri ben eski Yılmaz değilim. Güçlü olmaya çalışıyorum ama ‘delirdim galiba’ diyorum. Bazen gülme bazen de ağlama krizleri geliyor. Kendi kendime ‘Anneni orada bırakıp evde nasıl yatabiliyorsun’ diyorum. Allah herkesin başından anne ve babasını eksik etmesin. Ben ailemi helalliğini almış bir insanım." dedi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

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Annesinin ölüm haberini sahneye çıkmasına dakikalar kala aldığını ifade eden usta sanatçı, “Müjdat Gezen, Nejat Uygur ve Levent Kırca 'Sanat öyle bir dünya ki annen, baban ölür ama sen çıkarsın sahnede şarkını söylersin, oyununu oynarsın.' Öyle şey olur mu diyordum. Yılbaşı sahnesine çıkmadan önce yeğenim arayarak 'Anneannemin durumu iyi değil' dedi. O hastane çok yakın olmasına rağmen o yol benim için bitmedi. Annemi morga almışlardı. Çok fenayım çok. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Anneme sarıldım, öptüm. Böyle bir acı yok. Annem melekler gibiydi. ‘Annecim ben seni nasıl bırakıp gideceğim’ dedim. Ne olur annenizi üzmeyin, her akşam arayıp sevdiğinizi söyleyin." diye konuştu.

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