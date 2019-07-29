Annesizliği biraz olsun unutsun diye öyle bir şey yaptı ki...

Bütün hikaye, eşini kaybeden bir adamın kendisini kızının mutluluğuna adamasıyla başladı. 2016 yılında Daniel Correa ailesiyle ve yakın arkadaşlarıyla üzücü bir haber paylaşmak zorunda kaldı. Sevgili eşi Stella hayatını kaybetmişti. Stella'ya veda ederken yazdığı cümleler ise herkesi sarstı:

"Dünyanın en iyi babası olacağıma söz verdim ve öyleyim. Yalnızca hayatımın en iyi 8 yılı için teşekkür edebiliyorum. Seni sonsuza kadar seveceğim."

TUTMAK ZORUNDA OLDUĞU BÜYÜK BİR SÖZÜ VARDI

Daniel'ın cümleleri öylesine yazılmış cümleler değildi. Kızı Luna'nın sorumluluğunu üstlenerek, kızının bu yaşta yaşadığı kaybın üstesinden gelebilmesi için bütün sevgisini ve gücünü ona verdi. Biraz zaman geçtikten sonra baba kız beraber yürüyüşe gitmeye, beraber daha sık zaman geçirmeye ve unutulmaz anlar yaratmaya başladılar.

KIZININ İSTEĞİNİ KIRAMADI

Luna bir gün babasından, Anneler Günü için bir günlüğüne kadın kılığına girmesini istedi. İlk başlarda Daniel bunun iyi bir fikir olacağından emin değildi. O nedenle teyzesinin veya büyük annesinin yardım etmesini önerdi. Ama Luna ısrar edince en sonunda ikna oldu ve etkinliğe kadın kılığında gitti.