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Annesizliği biraz olsun unutsun diye öyle bir şey yaptı ki...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 29.07.2019 09:21 | Son Güncelleme

Kızına, annesizliği birazcık olsun unutturmak için okuldaki etkinliğe kadın kılığında giden koca yürekli babanın hikayesi kalplerinizi ısıtacak. İşte o hikaye...

Bütün hikaye, eşini kaybeden bir adamın kendisini kızının mutluluğuna adamasıyla başladı. 2016 yılında Daniel Correa ailesiyle ve yakın arkadaşlarıyla üzücü bir haber paylaşmak zorunda kaldı. Sevgili eşi Stella hayatını kaybetmişti. Stella'ya veda ederken yazdığı cümleler ise herkesi sarstı:

"Dünyanın en iyi babası olacağıma söz verdim ve öyleyim. Yalnızca hayatımın en iyi 8 yılı için teşekkür edebiliyorum. Seni sonsuza kadar seveceğim."

TUTMAK ZORUNDA OLDUĞU BÜYÜK BİR SÖZÜ VARDI

Daniel'ın cümleleri öylesine yazılmış cümleler değildi. Kızı Luna'nın sorumluluğunu üstlenerek, kızının bu yaşta yaşadığı kaybın üstesinden gelebilmesi için bütün sevgisini ve gücünü ona verdi. Biraz zaman geçtikten sonra baba kız beraber yürüyüşe gitmeye, beraber daha sık zaman geçirmeye ve unutulmaz anlar yaratmaya başladılar.

KIZININ İSTEĞİNİ KIRAMADI

Luna bir gün babasından, Anneler Günü için bir günlüğüne kadın kılığına girmesini istedi. İlk başlarda Daniel bunun iyi bir fikir olacağından emin değildi. O nedenle teyzesinin veya büyük annesinin yardım etmesini önerdi. Ama Luna ısrar edince en sonunda ikna oldu ve etkinliğe kadın kılığında gitti.

KIZINA ANNESİZLİĞİ BİR AN OLSUN UNUTTURDU

"Luna gözlerinde yaşlarla bir günlüğüne onun annesi olmam için bana yalvardı. Sakalımı pembeye boyamamı ve sarı peruk takmamı istedi. Tıpkı annesinin saçları gibi..."

KIZININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Daniel Instagram'da paylaştığı gönderilerden birinde insanlara yargılamadan önce hikayelerini dinlemelerini söyledi.

"Şunu söylemek istiyorum: Ölüm kaçınılmaz ama bütün bu kederi yaşamak zorunda değiliz. Katılıyor musunuz? Luna, seni seviyorum! Beni 'annen' gibi giyindiğim zaman gördüğünde yüzündeki gülümsemeyi görmek paha biçilmezdi."

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