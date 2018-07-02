YEMEK

Anoreksiya hastalığı iğle mücadele edip eski sağlığına kavuşan 8 kadın

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.07.2018 11:11 | Son Güncelleme

Yemek bozukluğu olarak bilinen anoreksiya nervoza hastalığına yakalanmış 8 kadın var karşımızda. Ölüme sürükleyen bu yeme bozukluğunla mücadele eden kişilerin mucizevi dönüşümü...

Yemek bozukluğu olarak bilinen anoreksiya nervoza hastalığına yakalanmış 8 kadın var karşımızda. Ölüme sürükleyen bu yeme bozukluğunla mücadele eden kişilerin mucizevi dönüşümü...

Anoreksiya hastalığı iğle mücadele edip eski sağlığına kavuşan 8 kadın

Yemek bozukluğu olarak bilinen anoreksiya nervoza hastalığına yakalanmış 8 kadın var karşımızda. Ölüme sürükleyen bu yeme bozukluğunla mücadele eden kişilerin mucizevi dönüşümü...

1 / 8

Margherita

Margherita
Bale okuluna girmek için hazırlanan genç dansçıya 'yağ tulumu' dendiğinde hayat onun için neredeyse kararmış ve bedenine yapılan bu baskıdan dolayı anoreksiya hastalığına yakalanmış. Zor günler geçiren Margherita neyse ki kendisini toparlayabilmiş.
2 / 8

Elle Lietzow

Elle Lietzow
Ağzına tek bir damla su dahi değdirmeyen Elle bayılınca soluğu hastanede almış ve tedavi süreci bundan sonra başlamış.
3 / 8

Hannah

Hannah
4 / 8

Yeme bozukluğundan öncesi ve sonrası

Yeme bozukluğundan öncesi ve sonrası
5 / 8

Bir yıl içindeki o muhteşem dönüşüm

Bir yıl içindeki o muhteşem dönüşüm
6 / 8

Kaitlyn Davidson

Kaitlyn Davidson
37 kilonun altına kadar inen Kaitlyn Davidson kısa sürede sağlığını toparlayan kadınlardan. Artık yemek yemekten korkmuyor!
7 / 8

Jodie Neil

Jodie Neil
En yakın arkadaşını trafik kazasında kaybettikten sonra bu hastalığa yakalandı Jodie...
8 / 8

31 kiloya düşen bu genç kız tedaviye yanıt verdi ve sağlıklı kilosuna kavuştu. Şimdilerde 50 kilogram.

31 kiloya düşen bu genç kız tedaviye yanıt verdi ve sağlıklı kilosuna kavuştu. Şimdilerde 50 kilogram.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anoreksiya zayıflama

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

İbrahim Tatlıses’e şok telefon: Oğlunu öldüreceğiz

İbrahim Tatlıses’e şok telefon: Oğlunu öldüreceğiz

Elizabeth Hurley oğlunu dinlemedi, üstsüz pozunu paylaştı!

Elizabeth Hurley oğlunu dinlemedi, üstsüz pozunu paylaştı!

Esat Yontunç yeni imajıyla şaşırttı

Esat Yontunç yeni imajıyla şaşırttı

Survivor 2018 yarışmacıları kaç kilo verdi? İşte yarışmacıların müthiş değişimi

Survivor 2018 yarışmacıları kaç kilo verdi? İşte yarışmacıların müthiş değişimi

Tepeden tırnağa yeniliyor! Her derde deva sarımsaklı süt kürü

Tepeden tırnağa yeniliyor! Her derde deva sarımsaklı süt kürü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Saraçoğlu'ndan sigara bıraktıran kür

İbrahim Saraçoğlu'ndan sigara bıraktıran kür

Tepeden tırnağa yeniliyor! Her derde deva sarımsaklı süt kürü

Tepeden tırnağa yeniliyor! Her derde deva sarımsaklı süt kürü

Asıl faydası suyunda: O hastalığın dermanı oluyor

Asıl faydası suyunda: O hastalığın dermanı oluyor

Bu etkisini daha önce duymadınız! Günde 6 tane yerseniz...

Bu etkisini daha önce duymadınız! Günde 6 tane yerseniz...

Biz değil Dünya Sağlık Örgütü söylüyor: Sigara kadar tehlikeli yiyecekler

Biz değil Dünya Sağlık Örgütü söylüyor: Sigara kadar tehlikeli yiyecekler

Kırmızı ve beyaz soğan arasındaki farkı biliyor muydunuz?

Kırmızı ve beyaz soğan arasındaki farkı biliyor muydunuz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.