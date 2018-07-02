Yemek bozukluğu olarak bilinen anoreksiya nervoza hastalığına yakalanmış 8 kadın var karşımızda. Ölüme sürükleyen bu yeme bozukluğunla mücadele eden kişilerin mucizevi dönüşümü...

Anoreksiya hastalığı iğle mücadele edip eski sağlığına kavuşan 8 kadın

Yemek bozukluğu olarak bilinen anoreksiya nervoza hastalığına yakalanmış 8 kadın var karşımızda. Ölüme sürükleyen bu yeme bozukluğunla mücadele eden kişilerin mucizevi dönüşümü...

1 / 8 Margherita Bale okuluna girmek için hazırlanan genç dansçıya 'yağ tulumu' dendiğinde hayat onun için neredeyse kararmış ve bedenine yapılan bu baskıdan dolayı anoreksiya hastalığına yakalanmış. Zor günler geçiren Margherita neyse ki kendisini toparlayabilmiş.

2 / 8 Elle Lietzow Ağzına tek bir damla su dahi değdirmeyen Elle bayılınca soluğu hastanede almış ve tedavi süreci bundan sonra başlamış.

3 / 8 Hannah

4 / 8 Yeme bozukluğundan öncesi ve sonrası

5 / 8 Bir yıl içindeki o muhteşem dönüşüm

6 / 8 Kaitlyn Davidson 37 kilonun altına kadar inen Kaitlyn Davidson kısa sürede sağlığını toparlayan kadınlardan. Artık yemek yemekten korkmuyor!

7 / 8 Jodie Neil En yakın arkadaşını trafik kazasında kaybettikten sonra bu hastalığa yakalandı Jodie...