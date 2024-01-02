YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya, 2023'te 15 milyon 689 bin 258 yabancı turist ağırladı

Antalya, 2023'te 15 milyon 689 bin 258 yabancı turist ağırladı

02.01.2024 11:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da geçen yıl 15 milyon 689 bin 258 yabancı turist ağırlanarak tüm zamanların rekoru kırıldı.

Dünyanın gözde turizm merkezleri arasında bulunan kent, 2023'te turizmde en iyi yılını yaşadı.

Kentte önceki rekor 2019'da 15 milyon 280 bin 763 yabancı turistle kırılmıştı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü verilerine göre, 1 Ocak-31 Aralık 2023 döneminde kente 15 milyon 689 bin 258 yabancı turist geldi.

Antalya, geçen yıl en fazla 3 milyon 461 bin 762 turistle Rusya'dan misafir ağırladı. Rus turistte bir önceki yıla göre yüzde 14,10'luk artış görüldü.

Rusları, 3 milyon 363 bin 510 kişi ile Almanlar takip etti. Alman turist sayısında da yüzde 19'luk bir artış yaşandı.

Antalya, İngiliz pazarından da ciddi oranda turist çekti. Üçüncü sırada yer alan İngiltere'den kente, yüzde 14,85'lik artışla 1 milyon 318 bin 215 turist geldi.

Polonya da sürpriz yapan pazar oldu. 2023'te Polonya'dan 1 milyon 68 bin 150 kişi tatil için Antalya'yı tercih etti. Bu ülkeden gelen turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 39,60'lık artış oldu.

Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen ilk on ülke arasında sırasıyla Hollanda, Kazakistan, Romanya, Çekya, İsrail ve Ukrayna yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri’de 1 ayda 7.5 kilo uyuşturucu ele geçirildiKayseri’de 1 ayda 7.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kemah'taki bungalovlar turistleri ağırlayacakKemah'taki bungalovlar turistleri ağırlayacak
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattıAnadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı
Anahtar Kelimeler:
antalya Turizm turist rekor misafir yabancı

Antalya Namaz Vakitleri 4 Ocak Perşembe

İmsak
06:38
Sabah
08:04
Öğle
13:07
İkindi
15:39
Akşam
18:00
Yatsı
19:20

Antalya Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Perşembe

Ova eczanesi
Kas
Orkide eczanesi
Kas
Noyan eczanesi
Alanya
Güneylioğlu eczanesi
Alanya
Dolay eczanesi
Serik
Dilek eczanesi
Serik
Ozan eczanesi
Kemer
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.