Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi! Antalya Film Festivali'nde ne oldu? Festival neden iptal edildi?

Antalya Film Festivali iptal edildi. Kanun Hükmü belgeselinin festivale gölge düşürmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı da festivalden çekildiğini açıklamıştı. Gelen son dakika bilgisine göre Antalya Film Festivali iptal edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı yazılı açıklamada, festival ile ilgili bugüne kadar ev sahipliğinin dışında sadece sinemadan yana taraf olmayı seçtiklerini belirtti. İşte festivalin iptali ile ilgili detaylar...

ANTALYA FİLM FESTİVALİ'NDE NE OLDU?

Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi. Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, 'Kanun Hükmü' filminde yer alan bir kişi ile ilgili yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle filmin yarışma seçkisinden çıkarıldığını açıklamıştı.

Bunun üzerine filmin yönetmeni Nejla Demirci, tepki göstererek kararın sinema ve belgesellere yapılan bir darbe olduğunu belirtmişti. Yaşanan bu olay sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığı da festivalden çekildiğini açıkladı.

ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu. Böcek yaptığı yazılı açıklamada,

"Gelinen noktada büyükşehir belediyesi olarak, yıllara meydan okumuş festivalimizin, bazı kişilerin elinde malzeme edilmesine, sinema emekçilerinin hakkının yenmesine asla izin vermeyeceğim. Konunun tüm ülkeyi, Antalya'yı, tüm sinemaseverleri ve tüm sinema emekçilerini ilgilendirmesi nedeniyle konuyla ilgili ev sahibi olan belediyemiz bir karar almak zorunda kalmıştır. Festivalin sanatsal anlamda güçlü ve sinema adına örnek teşkil edecek şekilde yapılması için seçilmiş ve içeriğin belirlenmesinde sorumlu olan festival yönetmeni ve sanat ekibidir. Başta festival yönetmeni olmak üzere tüm sanat ekibinin süreci yanlış yönettiği, kriz yönetimini yapamadığı tespit edilmiştir."

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki festivalimizi kimsenin siyasi emellerine malzeme ettirmeyeceğim. Ayrıca şahsıma ve Belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum. Az önce açıkladığım nedenler dolayısıyla kendi kararıyla büyük bir karmaşaya neden olan festival yönetmeninin, sanat yönetmeninin ve oluşturdukları tüm sanat ekibinin görevlerine şu an itibari ile son verilmiştir. Tüm sanatçılarımızı, sinema emekçilerimizi ve sinemaseverlerimizi festivalimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan bu süreç sebebi ile 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Festivalimizi iptal ettiğimi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum." ifadelerini kullandı. (AA)

