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Antalya Baro Başkanlığına yeniden Hüseyin Geçilmez seçildi

16.10.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Baro Başkanlığına yeniden Hüseyin Geçilmez seçildi

Antalya Barosu Genel Kurul seçiminde Baro Başkanlığına mevcut başkan Hüseyin Geçilmez seçildi.

Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan seçimde, Hüseyin Geçilmez, Cenk Soyer, Alperen Erol ve Mücahit Gündoğdu başkanlık için yarıştı.

35 sandıkta 3 bin 398 oyun kullandığı seçimi, 1894 oy alan Geçilmez kazandı.

Seçim sonrası baro yönetim kurulu Mehmet Fettahoğlu, Yasemin Sönmez, Şebnem Yılmaz, Özhan Karazeybek, Ali Görgülü, Gizem Kumbul, Seray Yörük, Abdullah Çakıcı, Çevik Köken, Yadigar Gedik Toy'dan oluştu.

Türkiye Barolar Birliği delegeliğine ise Can Ercan, Polat Balkan, Evrim Ercan, Makbule Tanış seçildi.

Disiplin kurulu Serap Demircan, Metin Acar, Canan Nilgün Debreli, Ferah Dilek ve Naile Kural'dan oluşurken, denetleme kurulunda ise Zehra Adalı, Murat Yıldırım ve Mücella Korkmaz yer aldı.

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