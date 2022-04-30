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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

30.04.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Böcek, mesajında, üreten, çalışan, emek veren, fedakarlık gösteren ve alın teri döken tüm işçi ve emekçilerin gününü kutlayarak, 1 Mayıs'ın barışın, demokrasinin, alın terinin ve emeğin günü olduğunu vurguladı.

Tarladan fabrikaya, atölyeden inşaata üretimin her aşamasında görev alan, büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan işçi ve emekçilerin, ülkenin büyümesine ve kalkınmasına katkı sunduğunu aktaran Böcek, bu emeğin milletin geleceğe güvenle bakmasını sağladığını vurguladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinde emek veren tüm çalışma arkadaşlarının kent için gösterdiği gayretin farkında olduklarını vurgulayan Böcek, "Hep birlikte planlı, kurallı, kimlikli bir Antalya için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki emeğin ve alın terinin karşısında hiçbir güç duramaz. Her başarının arkasında yine emeğin ve alın terinin gücü var." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Muhittin Böcek antalya

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