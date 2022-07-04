YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Başpehlivanları kutladı:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Başpehlivanları kutladı:

04.07.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Altın kemer bir kez daha Antalya'mızın oldu. Finale yükselen 3 başpehlivanımızı da tebrik ediyorum"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'in altın kemeri kuşanmasına ilişkin, "Altın kemer bir kez daha Antalya'mızın oldu. Finale yükselen 3 başpehlivanımızı da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan olan Şimşek'in altın kemeri kazanması kentte sevinç yarattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Güreş Kulübü'nün başpehlivanları İsmail Balaban üçüncü, Mustafa Taş ikinci, Cengizhan Şimşek ise altın kemerin yeni sahibi olarak, başarı yakaladı.

Edirne'deki müsabakaları tribünden izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek de belediyeyi temsil eden pehlivanları kutladı.

Güzel müsabakalar izlediklerini belirten Böcek, şunları kaydetti:

"Altın kemer bir kez daha Antalya'mızın oldu. Finale yükselen 3 başpehlivanımızı da tebrik ediyorum. Cengizhan oğlum da Mustafa oğlum da İsmail oğlum da benim için ayrı ayrı değerli. Hepsiyle gurur duyuyorum. Sadece finale değil bütün Kırkpınar müsabakalarına adımızı yazdırdık. Her boyda güreşen güreşçilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyor, Antalya'mızı, Antalya Büyükşehir Belediye'mizi en güzel şekliyle er meydanında temsil ettikleri için teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar, Antalya'da ihtiyaç sahibi çocuklar için konser verdiDoktorlar, Antalya'da ihtiyaç sahibi çocuklar için konser verdi
Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba boğulduSamsun'da boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba boğuldu
Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldıTrabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Muhittin Böcek antalya

Antalya Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:36
Öğle
13:07
İkindi
16:57
Akşam
20:27
Yatsı
22:04
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “Hiçbir şey yememiş”

Çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “Hiçbir şey yememiş”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.