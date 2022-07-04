Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Başpehlivanları kutladı:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'in altın kemeri kuşanmasına ilişkin, "Altın kemer bir kez daha Antalya'mızın oldu. Finale yükselen 3 başpehlivanımızı da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan olan Şimşek'in altın kemeri kazanması kentte sevinç yarattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Güreş Kulübü'nün başpehlivanları İsmail Balaban üçüncü, Mustafa Taş ikinci, Cengizhan Şimşek ise altın kemerin yeni sahibi olarak, başarı yakaladı.

Edirne'deki müsabakaları tribünden izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek de belediyeyi temsil eden pehlivanları kutladı.

Güzel müsabakalar izlediklerini belirten Böcek, şunları kaydetti:

"Altın kemer bir kez daha Antalya'mızın oldu. Finale yükselen 3 başpehlivanımızı da tebrik ediyorum. Cengizhan oğlum da Mustafa oğlum da İsmail oğlum da benim için ayrı ayrı değerli. Hepsiyle gurur duyuyorum. Sadece finale değil bütün Kırkpınar müsabakalarına adımızı yazdırdık. Her boyda güreşen güreşçilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyor, Antalya'mızı, Antalya Büyükşehir Belediye'mizi en güzel şekliyle er meydanında temsil ettikleri için teşekkür ediyorum."

