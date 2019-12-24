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Antalya'da balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Antalya'da balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı. 50 kilonun üzerinde olduğu belirtilen köpek balığı oltanın misinasını koparıp kaçmayı başarırken o anlara şahit olan Savaş Dursun, "Çok korkunç bir şey, muazzam. Dişleri o kadar keskin ki değdiği yeri lime lime yapar" ifadelerini kullandı.

Antalya’da Poyraz Çağan isimli küçük tekneyle denize açılan balıkçıların oltasına dev köpek balığı takıldı. Balıkçılar, oltalarına takılan köpek balığını görünce şaşkına döndü. Oltaya takılan ancak kaçmayı başaran köpek balığının 50 kilonun üzerinde olduğu belirtildi.

"ÇOK KORKUNÇ BİR ŞEY"

O anları tekneden ve su altı çekimiyle anbean kaydeden Savaş Dursun, o anda gördüklerini de anlattı. Dursun, "Çok korkunç bir şey, muazzam. Dişleri o kadar keskin ki değdiği yeri lime lime yapar" ifadelerini kullandı.

OLTANIN MİSİNASINI KOPARTTI

Köpek balığı bir süre sonra oltanın misinasını kopararak denizin derinliklerinde kayboldu. Balığı tutmaya çalışan balıkçılar çok güzel bir tecrübe yaşadıklarını belirterek, ilk oltaya vurduğunda oltanın taşa takıldığını zannettiklerini söyledi. Balığı sonradan fark ettiklerini söyleyen balıkçılar, 5 metre kadar yukarı çıktıktan sonra 20 metre kadar aşağı daldığını ve sonrasında misinayı kopartıp gittiğini söyledi. Balıkçıların köpek balığıyla mücadelesini bölgedeki diğer balıkçılar da izleyip kayıt altına aldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya köpek balığı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kanca ağzında apse yapar ve bir aya ölür
korkunç olan o hayvanmı yoksa sizmisiniz aceba
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