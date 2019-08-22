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Antalya'da birlikte yaşadığı kadını demir çubukla bayıltana kadar dövdü

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 22.08.2019 11:58 | Son Güncelleme

Antalya'da 2 çocuk babası Ali Y. (30), birlikte yaşadığı Serpil Ü.'yü yüzmek için gittikleri deniz kenarında çocuklarının gözü önünde demir çubukla bayıltana kadar dövdü. Gözaltına alınan Ali Y., "Başıma demir çubukla vurdu. Çok sinirlendim ben de dövdüm." dedi.

Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Antalya Yaşam Sahil Parkı'ndaki Yelken Kulübü önünde meydana geldi. İddiaya göre Ali Y., 2 çocuğu ve birlikte yaşadığı Serpil Ü. ile yüzmek için Konyaaltı Sahili'ne geldi. Ali Y. ve Serpil Ü. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serpil Ü., eline geçirdiği demir çubuğu Ali Y.'nin başına vurdu.Yaralanan Ali Y. de aynı demir çubukla Serpil Ü.'ye saldırdı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BAYILTANA KADAR DÖVDÜ

Ali Y., çocuklarının ve sahildekilerin gözleri önünde, demir çubuğu dakikalarca Serpil Ü.'ye vurdu. Serpil Ü., aldığı darbelerin etkisiyle bayılırken, Ali Y. çocuklarını alıp, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serpil Ü., ilk müdahaleden sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis, Ali Y.'yi kısa sürede yakaladı.

'ÇOK SİNİRLENDİM BEN DE DÖVDÜM'

Sağlık kontrolünden sonra polis merkezine götürülen Ali Y., "Başıma demir çubukla vurdu. Çok sinirlendim ben de dövdüm." dedi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Antalya demir çubuk

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