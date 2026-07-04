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Antalya'da deniz dibinde korkutan manzara! Hepsi ölü bulundu

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Antalya'da Hıdırlık Kulesi açıklarında kürek sörfü yapan bir vatandaşın su altı kamerasına çok sayıda ölü vatoz balığı yansıdı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, durumun doğal bir süreçten ziyade balıkçılık faaliyetlerinden kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Antalya'da Hıdırlık Kulesi civarında 1 Temmuz günü kürek sörfü yapan bir vatandaşın su altı kamerasına falezlerin kıyı kısmında su dibinde çok sayıda ölü vatoz balığı yansıdı. Vatandaş, yaklaşık 30 vatoz balığının su altında hareketsiz şekilde olduğu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

"MUHTEMEŞEN VATOZLAR BALIK AĞINA TAKILMIŞ"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, olayla ilgili, "Görüntülerdeki balıkların ölümü, muhtemelen o bölgeye ağ bırakan bir balıkçının ağına topluca vuran balıklardan kaynaklanıyor. Öldükleri için de balıkçı da muhtemelen denize geri atmış. Başka bir izahı yok, çünkü bölgede başka bir balık ölümü yok" dedi.

Antalya da deniz dibinde korkutan manzara! Hepsi ölü bulundu 1

"BU AYLARDA ÜREMEK İÇİN KIYIYA YANAŞIYORLAR"

Haziran ve temmuz aylarının vatoz ve rina gibi kıkırdaklı balıkların üremek için kıyıya yanaştığı dönemler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, "Vatozlarda bilindiği üzere kuyruklarında dikenleri ters testere şeklindedir. Bu yapı nedeniyle ağlara en çok kuyruk bölgesinden yakalanıyorlar. Zaman zaman da vatozlar toplu hareket ettikleri için balıkçı bunları ayıklarken zorlanmış ve ölü olanları oraya bırakmış olabilir" diye konuştu.

"DENİZE GİRENLER İÇİN BİR RİSK YOK"

Vatandaşların denizi kullanım konusunda endişelenmemeleri gerektiğini vurgulayan Gökoğlu, "Bu balıklar dipte yaşadığı için ölü olsalar dahi denize girenlere bir zararı yoktur. Ekosistem içerisinde diğer balıklar ve deniz canlıları tarafından tüketilecektir. Vatandaşlar gönül rahatlığıyla denize girebilir. Tek ricamız denizlerimizi ve tatlı sularımızı kirletmesinler" ifadelerini kullandı.

Antalya da deniz dibinde korkutan manzara! Hepsi ölü bulundu 2

"VATOZLARI CANLI İADE EDİN"

Vatoz ve köpek balığı gibi türlerin Akdeniz'de nesillerinin hızla azaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bu türlerin çoğu avlanması yasak olan ve ekonomik değeri olmayan türler. Ağlara takıldıklarında balıkçılarımızın bunları mutlaka canlı olarak geri iade etmeleri gerekiyor. Eğer ağa takılmışsa ve kurtarmakta zorlanıyorlarsa, vatozun kuyruğundaki dikeni kırmaları yeterlidir. O diken olmadan da balık yaşamını sürdürebilir. Balıkçının yapacağı en önemli görev, canlıyı hemen denize geri bırakmaktır" dedi.

Gökoğlu ayrıca, vatozların bu dönemda kıyıya yanaştığına dikkat çekerek, temmuz sonuna kadar falezlere yakın ağ atılmaması önerisinde bulundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya deniz
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