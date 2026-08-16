Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bir anda rengi değişti: Sudan kaçarak uzaklaştılar!

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktası olan Tağar Çayı, yağışların ardından çamurlu aktı. Akan çamurla birlikte vatandaşların yüzme keyfi yarıda kaldı.

Bir anda rengi değişti: Sudan kaçarak uzaklaştılar!

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde dün akşam saatleri itibariyle etkili olan yağışlar sonrası Tağar Çayı'nın rengi kahverengiye döndü. Bölgeye yüzmek için gelen vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı. Normalde yoğunluk yaşanan kıyı şeridindeki piknik alanlarının da büyük ölçüde boş kaldığı görüldü.

Bir anda rengi değişti: Sudan kaçarak uzaklaştılar! 1

ÇAMUR AKTI

Berrak suyu ve doğal yüzme alanlarıyla bilinen Tağar Çayı'na yüzmek için gelen Kayra Selim Kırşan, "Bugün yüzmek için Tağar Çayı kıyısına geldik. Ama yağıştan dolayı suda adeta çamur akıyor. Yüzme hevesimiz bugün kursağımızda kaldı" dedi.

Bir anda rengi değişti: Sudan kaçarak uzaklaştılar! 2

Bir anda rengi değişti: Sudan kaçarak uzaklaştılar! 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de nadir görülüyor: Dokunduğu çiçeğin rengini alıyor! Türkiye'de nadir görülüyor: Dokunduğu çiçeğin rengini alıyor!
Ayinler eşliğinde restore ediliyor! Tam 154 yıllıkAyinler eşliğinde restore ediliyor! Tam 154 yıllık

Anahtar Kelimeler:
Tunceli Çay çamur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Rüşvet karşılığı tahliyenin skandal yazışmaları çıktı!

Rüşvet karşılığı tahliyenin skandal yazışmaları çıktı!

PYD-SDG'den fesih açıklaması

PYD-SDG'den fesih açıklaması

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

Otobüs sektöründe büyük şok: 47 yıllık firma iflas etti

Otobüs sektöründe büyük şok: 47 yıllık firma iflas etti

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.