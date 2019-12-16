Mynet Trend

Antalya'da direksiyon başında fenalaşan sürücü açıköğretim bürosuna daldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | Son Güncelleme

Antalya'da direksiyon başında fenalaşan Ender T.'nin (34) otomobiliyle, bariyere ve başka bir otomobile çarptıktan sonra açıköğretim bürosunun kapısına çarptı. 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'da direksiyon başında fenalaşan Ender T.'nin (34) otomobilinin, bariyere ve otomobile çarptıktan sonra açıköğretim bürosunun kapısına çarptığı kazada yaralanan 3 kişiden açıköğretim bürosu çalışanı Aslı Orak (37), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların da kimlikleri belirlendi. Yaralıların açık öğretim bürosu çalışanı İlknur Çilik (41) ile kaza anında yoldan geçen Mehmet Ogün Ekşi olduğu belirtildi. Çilik ve Ekşi'nin tedavilerine hastanede devam edilirken, kaza anı ise açıköğretim bürosunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Aslı Orak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Boynuzlukuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Diğer yandan hakkında 'kent trafiğini tehlikeye sokmak ve alkollü araç kullanmak' suçlarından işlem yapılan araç sürücüsü Ender T., adliyeye sevk edildi.

(DHA)

PARTNERSGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...SGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...
Zavallı kediyi böyle hayata döndürdüZavallı kediyi böyle hayata döndürdü
Küçük çocuğa akılalmaz dayakKüçük çocuğa akılalmaz dayak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya açıköğretim bürosu kaza

En Çok Okunan Trend Haberler

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı tesadüf! Gözyaşları içinde sordu ama kimse söyleyemedi

Acı tesadüf! Gözyaşları içinde sordu ama kimse söyleyemedi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda ortalık karıştı! Silahla ateş açtı

Okulda ortalık karıştı! Silahla ateş açtı

Rusya bu Türk kızını konuşuyor!

Rusya bu Türk kızını konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 12 yorum
sarhoş araba kullanıyorsa başkalarının hayatını hiçe saymış umursamıyor demektir. lakin bir insanı da öldürmüş. kasıtlı cinayetten yargılansın. müebbet bile az gelir böyle gereksizlere. dünyaya vatana millete hiçbir faydası yok anca içip tüketip yok ediyor. asın gitsin.
allahım yarabbim ya içeri koşmasalar belkide kurtarılacaklardı ölümün ne zaman geleceği belli olmuyor, Allah rahmet eylesin.
ah be yürüdügnüz yerden geri dönmeseniz bişey olmazdı Allah rahmet eylesin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürek burkan görüntü! Köpeği yol boyunca sürükledi

Yol boyunca sürükledi!

Bebek sandalyesine çarpan garsona saldırı kamerada

Ortalık bir anda karıştı! Garsona böyle saldırdılar

Burdur'da 'Dost' adını verdiği tilkiyi her gün müzik eşliğinde karşılayıp besliyor

Gülümseten dostluk! Böyle karşılıyor

Bursa'da köpüklü su yutan genç için alarma geçildi

Özel elbise giyip müdahale ettiler! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Bursa'da ikizlerin bebek arabasını çalan hırsızlar böyle görüntülendi

Bebekli aileye büyük şok yaşattılar

Ankara'da yolun ortasında kalan yavru kediyi otobüs şoförü kurtardı

Yolun ortasında o halde görünce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.