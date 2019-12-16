Antalya'da direksiyon başında fenalaşan sürücü açıköğretim bürosuna daldı

Antalya'da direksiyon başında fenalaşan Ender T.'nin (34) otomobilinin, bariyere ve otomobile çarptıktan sonra açıköğretim bürosunun kapısına çarptığı kazada yaralanan 3 kişiden açıköğretim bürosu çalışanı Aslı Orak (37), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların da kimlikleri belirlendi. Yaralıların açık öğretim bürosu çalışanı İlknur Çilik (41) ile kaza anında yoldan geçen Mehmet Ogün Ekşi olduğu belirtildi. Çilik ve Ekşi'nin tedavilerine hastanede devam edilirken, kaza anı ise açıköğretim bürosunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Aslı Orak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Boynuzlukuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Diğer yandan hakkında 'kent trafiğini tehlikeye sokmak ve alkollü araç kullanmak' suçlarından işlem yapılan araç sürücüsü Ender T., adliyeye sevk edildi.

(DHA)

