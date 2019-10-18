Antalya'da et yiyen örümceği cam fanusta besliyor

Antalya'nın Kemer ilçe merkezindeki Yeni Mahalle'de bulunan bir işletme, iş yerini büyütmek için inşaat çalışması başlattı. Bu sırada kırılan duvardan 10 santimetre büyüklüğünde örümcek çıktı. Önce korkan işletme sahibi İsmail Embiyaoğlu, çalışanlarıyla birlikte örümceği üzerine cam kavanoz kapatarak, yakaladı. Spatula yardımıyla da kavanoza koydu. Embiyaoğlu, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nü arayıp, bilgi verdi. Ardından büyük ve sarı renkteki örümceğin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Embiyaoğlu, fotoğrafa yapılan yorumlardan örümceğin 'Sarı Ömer' ya da 'Sarı kız' diye adlandırılan zehirli 'Camel Spider' cinsi olduğunu öğrendi. Et yiyen ve 'Böğ' olarak da bilinen örümceği beslemeye karar verdi. İsmail Embiyoğlu, örümceğe 'Hüsamettin' adını verdi.

'GÖRÜNCE BIRAKIP KAÇTI'



Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yapan İsmail Embiyaoğlu, "İşimiz endüstriyel mutfak malzemeleri üzerine. İş yerimizi büyütmek için tadilata başladık. İnşaatta kırma işlerini yaparken duvardan böyle bir hayvan düştü. Kavanozu üzerine kapattık ve spatulayla içine yerleştirdikten sonra kutuya koyduk. Böyle bir örümcek türüyle Kemer'de hiç karşılaşmadık. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü aradım ve 'Böyle bir örümcek türü yakaladık. 10 santimin üzerinde bir büyüklüğü olduğunu gördük' dedim. Bir kadın geldi, görünce bıraktı kaçtı, o da korktu. 'Böyle bir hayvanı ben hiç görmedim' dedi. Daha sonra bunu Facebook'tan paylaştık. 'Sarı kız', 'Sarı Ömer' gibi isimlerle paylaşımın altına yorumlar geldi. En çok Güneydoğu'da gözüktüğü ve çok zehirli olduğu söylendi." diye konuştu.