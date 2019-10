Antalya'da et yiyen örümceği cam fanusta besliyor

'HER GÜN ET VERİYORUZ'



Örümceği 5 gündür iş yerinde tuttuklarını aktaran İsmail Embiyaoğlu, "Her gün et veriyoruz. Etin hepsini yiyor. İncelenmesi için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden yetkilileri bekliyoruz." diye konuştu.

Örümcekle ilk karşılaşan çalışanlardan Umutcan Aslan da "Kırdığımızda yere bir şey düştüğünü fark ettik. Önce fare olduğunu zannettik. Kavanozun içine aldık. Adını Hüsamettin koyduk. Etle besliyoruz. Bir de arı yakalarsak öldürüp içine atıyoruz" dedi.

Çıralıyı Sevenler Derneği Başkanı Mustafa Köylüoğlu ise örümceğin, Çıralı'da 'dana böğü' olarak bilindiğini belirtti. Bu örümcek türünün sıcak alanlarda yaşadığını anlatan Köylüoğlu, "İnsanlara pek zarar vermez. Zarar verdiğini bu güne kadar hiç duymadık, görmedik. O konuda halkımız duyarlı. Solucan ve diğer böceklerle besleniyorlar." şeklinde konuştu.

Turizmci Ahmet Kütle ise "1972'den beri burada yaşıyoruz. Bu örümceğe 'Sarı Kız', 'Sarı Zeynep' derler. Çeşitli isimlerle anılıyor. Bölgedeki kayalık ve dağlık alanda sık sık görüyoruz. Daha çok gece ortaya çıkar. Şu ana kadar herhangi bir zararını görmedik." diye konuştu.