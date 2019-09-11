Antalya'da heyecanlandıran keşif!

Eravşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alanya Kalesi'nde 5 Temmuz'da başladıklarını kazı çalışmalarını eylül ortalarında tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Alanya'nın geçmişinin antik dönemlere kadar gittiğine işaret eden Eravşar, Selçuklu'nun kenti çok daha özel kıldığını bildirdi.

Anadolu'da kitabesi olan sarayın ilk burada bulunduğunu hatırlatan Eravşar, "2018'de sarayın dışında yaptığımız arkeolojik çalışmalarda hamam üzerinde durduğumuz bölümün, sarayın asıl bölümü ve sultanın ikameti için ayrılan kısım olduğunu tespit ettik." diye konuştu.

Bu yılki kazılarda özel bulgulara rastladıklarını aktaran Eravşar, Selçuklu sanatında benzerini görmedikleri "ünik" (tek-eşi olmayan) denilen çinilerle karşılaştıklarını kaydetti.

Bu çinilerin büyük bir plakanın özel bir tasvirle işlenmesinden oluştuğunu ifade eden Eravşar, şu bilgileri verdi:

"Kazı çalışmalarında daha önce Badabat'ta gördüğümüz 8 kollu çini formunda yapılan, üzerinde hayat ağacı ve buna yönlenmiş iki kuş tasviri ortaya çıkartıldı. Yine Badabat Sarayı'nda olan insan figürün benzerini bulduk. Bu yıl bulduğumuz büyük çini plaka var ki bu büyüklükte bir parça kazılarda henüz bulunmadı. Bu açıdan 'ünik' değer taşıyor. Ne yazık ki kırılmış. Bu parçaya bir olay dizisi işlenmiş. Çini plakayı üzerindeki çalışmaları tamamlayınca Alanya Müzesi'ne teslim edeceğiz."