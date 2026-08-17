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Antalya'da ilginç olay! Boya yüklü tır devrildi, araçlar mora boyandı

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Antalya'da boya yüklü bir tır devrildi. Devrilen tırdaki boyalar çevreye saçılırken, bölgeden geçen araçlar mora boyandı. Sürücüler soluğu en yakın akaryakıt istasyonunda aldı ve araçlarını temizledi.

Antalya'da meydana gelen bir kaza sonrası yaşananlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar olayla ilgili olarak birçok paylaşımda bulundu.

Antalya da ilginç olay! Boya yüklü tır devrildi, araçlar mora boyandı 1

BOYA YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli mevkisinde meydana geldi. Boya yüklü tır, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Antalya da ilginç olay! Boya yüklü tır devrildi, araçlar mora boyandı 2

ARAÇLAR MORA BOYANADI

TIR'ın devrilmesi sonucu boyalar çevreye saçıldı. Güzergahtan geçen bazı araçların alt bölümleri başta olmak üzere, lastik, jant, tampon ve kaporta aksamları mora boyandı.

Antalya da ilginç olay! Boya yüklü tır devrildi, araçlar mora boyandı 3

Olayın ardından sürücüler araçlarını temizlemek için bir akaryakıt istasyonuna geldi. Mora boyanan araçlarını temizlemek için istasyona gelen çok sayıda sürücü, cep telefonu ile kaydedildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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